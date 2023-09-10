人民网东京9月10日电 （记者朱玥颖）9月9日，为期两天的“2023中国节”活动在日本东京代代木公园开幕。“2023中国节”执行委员会最高顾问、日本前首相福田康夫和中国驻日本大使吴江浩，以及日本公明党党首山口那津男、在日中国企业协会会长王家驯等出席活动开幕式并致辞。

9日，“2023中国节”活动在日本东京开幕。中国驻日本大使馆供图

本次活动由中国驻日本大使馆和“2023中国节”执行委员会共同主办。现场设置了东京中国文化中心、中国驻东京旅游办事处、在日中国企业协会等80多个展位，旨在通过文化展示、美食体验、旅游推介等方式为两国民众提供友好交流的平台。

福田康夫说，“中国节”的规模越来越大，也越来越受欢迎，希望大家通过此次活动充分感知中国文化，让日中友好不断延续下去。

吴江浩表示，“中国节”是中国驻日本大使馆同日中友好团体、华侨华人共同打造的品牌活动，多年来为促进中日民间交流发挥了积极作用。45年前，中日两国缔结和平友好条约，以法律形式规定中日应当坚持和平、友好、合作，为双方交往确立了永不过时、历久弥新的原则和方向。欢迎更多日本朋友到中国实地考察中国发展变化，感受中国社会蓬勃生机活力。

中国驻日本大使吴江浩出席活动开幕式并致辞。中国驻日本大使馆供图

日本民众在活动现场体验了中国电动汽车和智能家电。活动期间，中日两国艺术家和演员将带来20多场各具特色的文艺演出。

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