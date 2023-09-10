人民网记者 孙广勇

9月2日下午3点30分，一辆轿车缓缓驶入孟加拉国达卡高架快速路机场收费站，轿车按照限速要求降速，停在收费亭前，显示屏显示80塔卡，车内的孟加拉国总理哈西娜微笑着向收费员缴费，成为这条高速公路的第一笔通行费，标志着达卡高架快速路（一期）开始正式运营。

孟加拉国达卡机场高架快速路项目主线长19.73公里，双向四车道标准，项目总投资12.63亿美元，特许经营期25年，一期长11.297公里。该项目从北部的首都达卡阿贾拉勒沙迦国际机场，纵穿达卡市的老商业区，到达南部的贾特拉巴立，连接达卡吉大港公路，是孟加拉国最重要的公路和商业生命线。

孟加拉国达卡机场高架快速路项目。郑小忠摄

记者看到这条高速路宛如一条贯穿南北的巨龙，从首都达卡阿贾拉勒沙迦国际机场经库日、巴纳尼、莫哈利到泰吉港，成为孟加拉达卡最为重要的公路交通枢纽之一，很大程度上缓解首都交通拥堵的问题。

9月2日，在班加班都国际会议中心举行的通车仪式上，孟加拉国总理哈西娜致辞表示，达卡高架快速路（一期）的通车是孟加拉国交通基础设施领域的新里程碑，将缓解交通压力、为首都带来更大的经济发展动力。

孟加拉国达卡机场高架快速路项目由山东高速集团投资建设运营，是中资企业在孟加拉国参与实施的又一重要基础设施项目。山东高速集团从投资、建设、运营全方位参与，通过技术和管理输出，向孟加拉国乃至世界展现中国建设的实力。建设时期，记者曾到高速公路施工现场采访，看到技术人员创新性采用可移动门式支架进行施工，克服了狭窄施工场地和跨铁路线施工等技术难题。

行驶在双向四车道的高速公路上，蓝天白云的衬托下，沿途的民居、商厦飞驰而过，飞速驶向郊区的工业区，奔向孟加拉国的金色梦想。孟加拉国是南亚经济发展最快的国家之一，2022年经济增速达7.1%。在孟加拉国首都达卡，记者看到，筑路、修桥，大型建筑拔地而起，城市中心出现现代化新城区，生机勃勃。

孟加拉国地处丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路交汇处，是共建“一带一路”的重要参与者。孟加拉国在许多基建项目上与中国开展合作，中国企业在不同领域为促进孟加拉国经济社会发展作出贡献。山东高速集团董事李广进表示，将继续做好后续施工，早日实现全线通车，为孟加拉国的发展和人民生活的改善作出贡献，让孟加拉国人民体会到“一带一路”倡议带来的福祉。

不仅在达卡、吉大港等地，在巴瑞萨电站、卡纳普里河底隧道、博杜阿卡丽电站、科考斯巴扎铁路等项目上，同样有很多中国建设者在奋力拼搏，为共建“一带一路”贡献力量。截至目前，中企参与承建孟加拉国电力和能源领域项目27个，建成公路12条、桥梁21座、铁路7条，在孟创造就业机会约55万个，带来数十亿美元的投资。

孟加拉国商务部长孟希表示，中国企业为孟加拉国经济发展作出重要贡献，特别是在基础设施建设等方面为孟加拉国创造大量就业机会，未来将不断深化孟中经贸合作。中国驻孟加拉国大使姚文表示，中方将持续鼓励更多中国企业来孟加拉国投资兴业，为实现“2041愿景”和“金色孟加拉”梦想贡献力量。

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