人民网马尼拉9月10日电 （记者樊帆）9月9日，中国驻菲律宾使馆、泉州市对外文化交流协会、菲华各界联合会在马尼拉举办“海丝泉州走进中菲人文之驿”活动。中国驻菲律宾大使黄溪连致书面贺词，使馆临时代办周志勇、泉州市对外文化交流协会副会长王斯诚、菲华各界联合会主席蔡永宁出席活动，菲律宾总统中国事务特使许智钧、麦克·马，菲律宾众议员贝尼特斯及各领域嘉宾等300余人参加活动。

“海丝泉州走进中菲人文之驿”活动开幕仪式。人民网记者 樊帆摄

此次“中菲人文之驿”活动聚焦海丝泉州，推出三大主题展览，包括“跨山越海两地情”菲律宾主题侨批展、“根脉寻踪”泉州百个家族移民菲律宾族谱展、“宋元中国·海丝泉州”主题摄影展三大板块，汇集泉州在菲华侨主题侨批200多件、泉州家族移民菲律宾及播迁史40多个版面1000多册、主题摄影作品100幅，生动展现了广大旅菲侨胞尤其是泉州籍同胞积极投身侨居地发展建设以及恋祖爱乡、爱拼敢赢、无私奉献、诚信守诺的精神，续写着两地人民“习俗交融，人文互动”的美好篇章。

中国驻菲律宾大使馆临时代办周志勇参观“跨山越海两地情”菲律宾主题侨批展。人民网记者 樊帆摄

现场嘉宾参观“根脉寻踪”泉州百个家族移民菲律宾族谱展。人民网记者 樊帆摄

活动上举行海丝泉州主题展览开幕仪式，并邀请当地知名艺术表演团体菲巴雅尼翰民族舞蹈团、马尼拉交响乐团、华星艺术团等本地团体带来精彩文艺演出。活动现场高潮迭起、掌声雷动。

开幕式上，当地知名艺术表演团体带来精彩文艺演出。人民网记者 樊帆摄

中菲两国人民友好交往源远流长，人文交流对两国关系发挥重要作用。“中菲人文之驿”平台由中国驻菲律宾大使馆、中国（海南）发展改革研究院、福建省闽南文化研究会、菲华各界联合会携手打造，一年多来，积极拓展交流领域，持续丰富合作内容，受到社会各界的热烈欢迎和踊跃参与，影响力日益扩大。

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