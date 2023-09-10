人民网罗马9月9日电 （记者孔歌）联合国粮农组织8日公布谷物供求简报和食品价格指数报告。据报告显示，8月全球食品价格指数回落2.1%，与2022年3月的历史高点相比下跌了24%。

除大米和食糖价格指数上涨外，其他农食品价格指数整体下降。报告指出，植物油价格指数环比下降了3.1%。世界葵花籽油价格也出现了近8%的下跌，主要原因是全球进口需求减少，并且主要出口国供应充足。受季节性供应增加等因素影响，谷物价格指数8月环比下降0.7%。其中国际小麦价格下跌3.8%，国际粗粮价格也下降了3.4%。

不过，大米和食糖价格指数八月有所上浮。受主要大米出口国印度在7月实施籼稻精米出口禁令影响，大米价格指数八月份环比上涨近10%，创下了此项数据过去15年来的最高值。与此同时，食糖价格指数在八月环比增长了1.3%，同比增长约34%。

据谷物供求简报预计，2023年谷物产量或达28.15亿吨。简报认为，尽管全球小麦产量预计将减少2.6%，但全球粗粮产量将同比增加2.7%，大米产量预计较去年增长1.1%。

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