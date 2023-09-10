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中泰“蓝色突击-2023”海军联合训练圆满结束

2023年09月10日09:36 | 来源：新华网
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新华社泰国梭桃邑9月9日电（孙兴维、闫肃）中泰“蓝色突击-2023”海军联合训练于9月9日下午圆满结束，中泰双方在泰国海军“象岛”号军舰上举行闭幕式。

此次联训突出联合性、实战性和务实性，在联合指挥、联合反潜、直升机互降、互进坞舱、互驻舰艇、丛林生存、城市作战、直升机滑降等课目上高度信任、深度融合，坚持从难从严、从实战出发，有效提高了双方战技术水平。

中方指挥员、海军陆战队副司令员陈卫东少将表示，自2010年两国海军首次开展“蓝色突击”联合训练以来，训练内容由陆战队层面向海军编队层面增加，兵力编成由单一兵种向舰机艇队多兵种扩展。双方通过联合训练、共同交流，达到了相互学习、相互借鉴的目的，对于提高参训部队战技术水平、提升共同应对地区安全威胁的能力、进一步深化中泰两国军事合作交流起到积极作用。

泰方指挥员、泰国海军登陆舰支队司令阿帕少将表示，本次联训在参训官兵的通力合作、共同努力下取得圆满成功。联训既为双方提供了一个相互学习、相互交流的机会，同时也促进了两国之间文化交流，必将进一步密切泰中两国间的友好关系。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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