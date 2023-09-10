新华社洛杉矶9月8日电（记者 高山）在美国夏威夷毛伊岛野火灾难爆发满一个月之际，夏威夷州州长约什·格林8日表示官方统计的失踪人数目前已降至66人。

格林当天发表公开讲话说，经美国联邦调查局根据其收到的电话和邮件报告核实，目前有66人被列入野火后失踪人员名单。上周公布的失踪人数为385人，而此前公布的人数更多。

美国联邦调查局和毛伊县警察局8日公布了被列入这份最新名单的66人姓名，但毛伊县警察局在一份声明中表示，仍有80人的失踪报告因仍在核实过程中，所以尚未被列入这份失踪人员名单。

格林还表示，目前已有超过7500名因野火而流离失所的灾民从避难所被重新安置到29家酒店以及数百间租赁房中。

格林强调，毛伊岛著名旅游城镇拉海纳的土地将留给灾民返乡重建，有关方面将会对那些企图借机并购灾民土地的行为进行犯罪调查和处罚。他表示，夏威夷检察机关目前正组织对灾难原因和紧急应对情况进行全面的独立调查。

始于8月8日的毛伊岛野火是美国一个多世纪以来造成死亡人数最多的野火，官方证实已造成至少115人遇难。约有1.3万人的拉海纳绝大多数建筑被焚毁。

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