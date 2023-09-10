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携手共创合作美好未来

——习近平主席向中国－中亚合作论坛致贺信汇聚信心与力量

2023年09月10日00:09 | 来源：新华网
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　　新华社厦门9月9日电 题：携手共创合作美好未来——习近平主席向中国－中亚合作论坛致贺信汇聚信心与力量

　　新华社记者

　　9月9日，习近平主席向第十届中国－中亚合作论坛致贺信，在中外人士间引发热烈反响，为中国同中亚国家赓续友好关系、深化互利合作注入了信心与力量。

　　坚定信心 推进落实中国－中亚峰会成果

　　现场聆听贺信后，乌兹别克斯坦副总理马赫卡莫娃说：“我们高度评价习近平主席贺信。他为中国与中亚国家关系发展擘画了令人期待的前景，必将助力各方开展卓有成效的合作，我们对中国－中亚合作充满信心。”

　　今年5月，中国－中亚峰会成功举行，中国同中亚国家关系迈入新时代。本届论坛正是落实中国－中亚峰会元首共识的实际举措。

　　来华参加本届论坛的吉尔吉斯斯坦第一副总理卡瑟马利耶夫表示，吉方高度赞赏习近平主席贺信，完全认同中方就深化中国－中亚合作擘画的新图景。

　　“聆听了习近平主席热情洋溢的贺信，感受到了中国领导人对中国－中亚合作的倾力支持，我们将继续在框架内同中方进行紧密合作。”土库曼斯坦妇女联盟主席杜尔德耶娃说，将在本届论坛上进一步商讨合作，持续落实好六国元首达成的重要共识。

　　塔吉克斯坦副总理济约佐达说，习主席在贺信中就加强中国－中亚合作提出新期待。中亚国家和中国各领域合作潜力不可限量，塔方愿在经贸、投资、工业、农业、能源、道路交通及人文领域与中方增进合作。

　　上海合作组织秘书长张明表示，继去年中国和中亚五国宣布建设中国－中亚命运共同体以来，中国－中亚峰会于今年5月成功举办，彰显中国和中亚国家在新的时代背景下，谋求各国人民共同利益和光明未来的决心。“随着中国－中亚合作和相关机制建设全方位推进，我们期待其取得更多务实成果，为地区民众带来实实在在的利益。”

　　指明路径 挖掘共建“一带一路”潜力

　　今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中国同中亚国家共建“一带一路”合作走在国际社会前列。

　　哈萨克斯坦驻华大使努雷舍夫在论坛开幕式致辞中说，10年前，习近平主席在哈萨克斯坦提出了共建“丝绸之路经济带”倡议，得到广泛欢迎和认可。在这次的贺信中，习近平主席强调“深化共建‘一带一路’合作”。哈萨克斯坦是中国可靠的伙伴，愿与中方加强交通运输、电子商务等领域合作，进一步扩大贸易往来。

　　“中国同中亚各国的互联互通领域合作正火热开展。我们希望挖掘土库曼斯坦在交通运输等方面的合作潜力，欢迎中方来土库曼斯坦参访、洽谈投资兴业。”杜尔德耶娃说。

　　与会人士认为，中国是中亚国家重要的经贸合作伙伴，中亚国家是共建“一带一路”的重要力量。通过高质量共建“一带一路”，中国与中亚国家将迎来更加广阔的共同发展空间。

　　持续关注中国－中亚合作的乌兹别克斯坦独立分析人士乌拉扎利耶娃告诉记者，“一带一路”国际合作促进了地区互联互通。中国同乌兹别克斯坦等中亚国家正在推进落实许多大型项目，这将为中亚国家发展带来更多机遇。

　　厦门金龙联合汽车工业有限公司董事长刘志军接受记者采访时说，正是得益于“一带一路”国际合作，工商界才迎来更多“走出去”的机会。厦门金龙近10年来向中亚国家出口客车已超1000台，下一步，将在新能源汽车等领域与中亚国家对接市场，助力当地绿色发展，实现共赢。

　　行稳致远 互学互鉴共创美好未来

　　“贺信中，习近平主席强调‘加强互学互鉴’，我非常认同。”在开幕式现场聆听贺信的哈萨克斯坦小伙叶里江说。在中国留学多年的他，如今已是哈萨克斯坦熊猫语言培训中心创始人之一，他感慨，现在中国发展这么好，新能源、新技术成果日新月异，中国产品走入了哈萨克斯坦百姓家，不少哈萨克斯坦年轻人都想来中国看一看、学一学。

　　“只有加强联通沟通，民心才能相通。搭乘中国－中亚合作发展快车，我才有机会到中国留学，期待毕业后我能为促进塔中合作贡献力量。”武夷学院塔吉克斯坦籍留学生迪尔诺莎告诉记者。

　　当前国际形势变乱交织，越是形势严峻，国际社会越需要团结合作应对挑战，人类命运共同体理念的影响力、感召力愈发凸显。

　　在济约佐达看来，多年来，中亚国家同中国不断拓展和巩固关系，始终遵循相互理解、相互尊重、相互信任的原则。塔方高度重视在中亚国家与中国框架下的全方位合作，愿助力实现地区和平友好、持续发展、和谐稳定。

　　张明表示，中亚是上合组织的核心区。中亚保持稳定，上合组织将享有安全；中亚实现发展，上合组织则共享繁荣。“以‘上海精神’为指引，上合组织欢迎包括中国和中亚国家在内的地区国家开展多层次、多形式、多领域的双多边友好合作。”

　　建交31年来，中国同中亚国家关系不断实现跨越式发展，对此，《哈萨克斯坦实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫既见证了颇多中国－中亚合作成就的取得，也对同舟共济共创未来饱含期待。“在中国与中亚国家关系迈进下一个‘黄金三十年’之际，相信双方必将坚定携手，为共建人类命运共同体发挥不可替代的重要作用。”科尔茹姆巴耶夫说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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