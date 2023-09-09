新华社耶路撒冷9月9日电（记者王卓伦）以色列文物局日前发布公报说，该国考古学家在死海附近一处洞穴内发现了多件较为罕见的古罗马时代兵器，距今约1900年历史。

根据公报，这些兵器出土于死海西岸艾因盖迪自然保护区一处洞穴的缝隙内，包括4把存放于木制和皮革鞘中的剑，以及一把带柄短矛。洞穴在悬崖峭壁之上，人迹罕至。考古人员推断，这些兵器为犹太人反抗古罗马帝国统治起义时的战利品，被藏匿于洞穴中。

公报说，50年前，一块写有古希伯来语铭文的钟乳石在这一洞穴内被发现。近日，考古学家在此试图用多光谱摄影技术对其进行拍摄、从而破译肉眼无法看到的部分铭文时，于一处深而窄的缝隙中发现了一把斧头，并在邻近壁龛中发现了几块有加工迹象的木头，后被考证为剑鞘的一部分。

在此之后，考古学家与地质勘探人员对洞穴内所有岩缝进行了深入考察，于洞穴上部缝隙中发现了藏匿的4把剑，它们保存完好、造型精良，剑柄由木头或金属制成。3把剑带有铁刃，置于木鞘之中，刃长为60至65厘米，尺寸与古罗马斯帕达长剑一致。而第四把剑较短，刃长约45厘米，经考证为环首剑。考古学家认为，它们是古罗马帝国时期驻扎于此的士兵使用的标准剑器。

考古学家说，死海一带干燥的沙漠气候使得一些文物便于保存。除这些兵器外，同一洞穴还出土了一些皮制、木制和金属质地的兵器配件、一枚古罗马时期的青铜硬币等文物。

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