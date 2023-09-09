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摩洛哥南部地震致至少296人遇难 血液中心呼吁民众积极献血

2023年09月09日14:39 | 来源：新华网
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新华社摩洛哥瓦尔扎扎特9月9日电（记者霍晶 王东震）据摩洛哥内政部9日消息，摩南部8日深夜发生的地震目前已造成至少296人死亡，另有150余人受伤。当地血液中心呼吁民众积极参与献血。

据美国地质调查局地震信息网消息，地震发生于当地时间8日23时11分（北京时间9日6时11分），震级为6.8级，震中位于摩洛哥南部城市马拉喀什西南约71公里处，震源深度为18.5公里。摩洛哥国家地质监测机构稍晚时候公布的消息说，此次地震震级为7.0级，震源深度8公里。

地震发生时，摩洛哥首都拉巴特、最大城市卡萨布兰卡等多地震感明显。在马拉喀什东南约200公里处的瓦尔扎扎特市，当地民众同样表示有震感。正在这里出差的记者在街头看到，很多人害怕余震发生，选择在广场等空旷地带露宿。一名居民告诉记者，他之前也经历过地震，但这次感觉更加严重。

地震发生后，震区房屋倒塌、震区民众在街头避难等视频在当地社交媒体上大量出现，“地震”“马拉喀什”等词语登上热搜。

据摩洛哥官方的摩通社报道，马拉喀什当地的血液中心呼吁民众积极参与献血。当地多家卫生机构也进行了紧急动员，以救治伤者。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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