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中国漫画主题展览亮相布鲁塞尔漫画节

2023年09月09日13:54 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔9月8日电（记者潘革平）以“2023中国：文化遗产中的漫画世界”为主题的中国馆展区8日正式亮相2023布鲁塞尔漫画节，向观众呈现了极具创新和文化深度的中国漫画主题展览。

除展览外，中国馆展区还呈现了不同类型的漫画艺术制作工艺，并精心策划了适合不同年龄段观众的一系列活动。展区现场还设有“拍照打卡”体验区、传统手工艺制作、漫画图书角、汉服沙龙等，观众可试穿汉服、手持精美的余杭纸伞开启花式“打卡”，感受中华文化遗产的“古意新生”。

布鲁塞尔中国文化中心主任龚毅在开馆仪式上介绍，在为期三天的布鲁塞尔漫画节期间，中国馆将为欧洲漫画爱好者呈现诸如唐三彩烧制、二胡、琵琶、徽墨制作技艺等近十项中国传统工艺与漫画这一艺术形式的巧妙融合。麦秆画、朵云轩木版水印画、桃花坞木版年画等非遗项目将首次出现在漫画展上。

布鲁塞尔首都大区旅游局代表米查·卡佩塔诺维奇在活动现场表示，欢迎中国馆再度亮相布鲁塞尔漫画节。

比利时被誉为漫画王国，中国人所熟悉的丁丁、蓝精灵和斯皮鲁等经典卡通形象都诞生于此。自2010年起，布鲁塞尔漫画节每年举办一次，吸引着来自全世界的漫画艺术家、出版商和普通观众。2023布鲁塞尔漫画节于9月8日至10日举办。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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