中新网9月8日电(魏晨曦)综合报道，美国夏威夷毛伊岛发生野火已有一个月，这场美国百年来最严重的野火，不仅造成115人遇难，也令当地旅游业公司受到重创，导致失业率飙升，并可能引发“一场广泛的经济灾难”。与此同时，此次火灾责任的相关诉讼堆积不断。

旅游业受重创

报道称，自8月早些时候夏威夷发生大规模火灾以来，抵达毛伊岛的游客人数比火灾前下降了约70%，降至每日2000人左右。

毛伊岛航空直升机公司目前每日执飞1至2趟航班，而火灾前为25至30趟。在此情况下，当地航空公司的许多员工面临失业。

当局数据显示，毛伊岛有大规模裁员现象。8月最后三周，当地有近8000人申请失业救济，而2022年同期为295人。夏威夷大学经济学家预计毛伊岛的失业率将攀升至10%。

报道指出，在新冠疫情期间，这一比例达到了35%的峰值，但7月仅为2.5%。而在这次毛伊岛野火危机中，并非有像疫情时期针对企业提供的薪资保护计划贷款，也没有针对失业者提供的任何失业救济金。

据报道，夏威夷旅游官员正在设法重启旅游经济，在财政方面支持毛伊岛恢复重建。当地航空公司已开始提供大幅折扣，一些度假酒店已开始削减房价。

目前，尚不清楚毛伊岛的旅游产业何时恢复。

“一场经济灾难”？

当地旅游从业者奥尔斯顿表示，担心将面临“一场全面的经济灾难”。他说，“我知道那是一场多么可怕的灾难，但现在我们正处于危机模式。”

报道指出，野火危机产生广泛影响后，夏威夷官员6日将该州2023年经济增长率预测从1.8%下调至1.1%，并预计2024年该州的经济增长率将从2%降至1.5%。

此外，夏威夷税收收入预计也将受到打击，并可能需要该州削减支出。夏威夷大学马诺阿分校经济学教授卡尔·博纳姆认为，本财年该州可能损失2.5亿美元。

夏威夷州州长格林表示，联邦应急管理局(FEMA)已向当地提供高达1940万美元的援助。

目前，当局鼓励游客可以避开毛伊岛西部游览该岛并支持经济。

火灾诉讼堆积

据报道，自夏威夷火灾发生一个月以来，法庭上有关此次火灾责任的诉讼不断堆积。截至目前，已有大约十几起诉讼指责夏威夷电力公司。这家公用事业公司为该州95%的电力客户提供服务。

报道称，其中一项诉讼是由毛伊岛当局提起的，其指控该公司在大风和干燥的情况下由于疏忽未能及时关闭电源。

其他诉讼来自失去家园的当地居民和企业主。

其中一则诉讼称，毛伊岛当局和主教庄园(Bishop Estate)未能通过割草或以其他方式清除干燥的入侵草来维护他们的土地，这些草占据了该地区以前的甘蔗和菠萝种植园，并助长了此次火灾。

在另一起诉讼中，代表毛伊岛拉海纳镇居民和企业主的律师声称，当地有线电视和电话公司破坏了部分电线杆的稳定性，导致这些电线杆在大风中被折断，从而引发了火灾。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)