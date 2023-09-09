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俄乌局势进展：美国防部回应对乌提供贫铀弹 土国防部称将推动俄乌停火

2023年09月09日09:36 | 来源：中国新闻网
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中新社北京9月8日电 综合消息：当地时间9月7日，美国国防部副新闻秘书萨布丽娜·辛格在新闻发布会上反驳了关于贫铀弹会对健康造成伤害的说法。土耳其国防部表示将积极推动俄乌达成停火协议。

美国国防部副新闻秘书萨布丽娜·辛格7日在新闻发布会上透露，美国援乌的贫铀弹将于今年秋天抵达乌克兰。她反驳了此前俄罗斯关于贫铀弹会对健康造成影响的说法。辛格说，美国疾病控制和预防中心表示，没有证据表明贫铀弹会导致癌症。世界卫生组织的报告也表明，人类暴露在铀的环境中，患白血病和其他癌症的概率没有增加。辛格表示，这些弹药主要用于击穿坦克，能在战场上得到有效应用。

美国国防部官网7日还发布了关于对乌援助的声明。声明显示，新援助计划通过国会拨款的“乌克兰安全援助倡议”(USAI)资金支付，援助总价值达6亿美元。该援助旨在增强乌克兰防空、火炮弹药以及其他方面的设备，包括高机动火箭炮系统(HIMARS)的附加弹药、105毫米炮弹、爆破弹药以及扫雷设备等。

据塔斯社7日报道，土耳其国防部表示，土耳其政府已确定将积极推动达成“乌克兰停火协议”。“我们正在密切关注俄罗斯和乌克兰之间正发生的事情，我们确定土耳其准备在确保停火以及和平方面发挥积极作用。”土国防部还说，土耳其与俄罗斯、乌克兰和联合国将就延长黑海运粮协议保持互动，希望之后各方能够积极推动这些举措，这将维护全球粮食价格稳定。

据美国有线电视新闻网报道，乌克兰驻土耳其大使瓦西里·博德纳里7日表示，乌克兰已向土耳其提交一份正式提案，要求在没有俄罗斯参与的情况下运营一条黑海“粮食走廊”。他说，目前乌克兰货船已经能够不受限制地通过罗马尼亚、保加利亚和土耳其的海域。

7月黑海运粮协议到期后，俄罗斯将其暂停。本周俄罗斯总统普京在与土耳其总统埃尔多安会面时表示，一旦解除对俄罗斯农产品出口的限制，俄方将恢复该协议。乌克兰则在8月宣布为民用船只开辟临时航线，截至目前已有4艘货船通过临时航线穿过黑海。

据“今日俄罗斯”网站报道，北约秘书长斯托尔滕贝格7日说，乌克兰比以往任何时候都更接近加入北约，俄罗斯无法否定乌克兰“北约未来成员国”这一身份。

据报道，斯托尔滕贝格在讲话中还表示，虽然此前北约峰会没有提供乌克兰“入约”的具体流程，但峰会后乌克兰得到了更多的军事援助，并且能够跳过北约候选成员国通常需要的步骤。(完)

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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