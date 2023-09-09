中新社华盛顿9月8日电 (记者 沙晗汀)美国国会前众议院议长、民主党议员佩洛西当地时间8日表示，她将参加2024年众议员选举。

佩洛西当天在社交媒体发文称，“我们国家需要向世界展示自由和正义，这就是我决定再次参选众议员的原因”。

现年83岁的佩洛西自1987年开始担任众议院议员，自2003年起担任众议院民主党领袖。在2007年至2011年、2019年至2023年担任众议院议长。佩洛西是美国历史上首位也是唯一一位女性众议长。

据美媒报道，尽管佩洛西自今年1月不再担任众议院民主党领袖，但她在民主党中仍具有很大影响力。此外，佩洛西也是众议院民主党人中筹款最多的议员之一。佩洛西当天发表的竞选声明也将平息关于她退休的讨论。

当前，华盛顿政客的年龄问题成为多方关注焦点，包括80岁的总统拜登和81岁的参议院共和党领袖麦康奈尔等。

麦康奈尔今年7月26日和8月30日在两次记者会上突然僵住。尽管国会主治医师称麦康奈尔可以继续工作，但众多议员仍对其健康状况表示担忧，也有人对其继续担任参议院共和党领袖的能力提出疑问。

对此，麦康奈尔9月6日表示，他目前没有退休打算，将完成“作为参议院共和党领袖和参议员的任期”。

麦康奈尔作为参议院共和党领袖的任期将于2025年1月结束，他作为参议员的任期将于2027年1月结束。(完)

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