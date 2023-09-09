新华社吉隆坡9月8日电（记者汪艺 程一恒）马来西亚科技与创新部部长郑立慷8日表示，马来西亚和中国在科技领域的合作蓬勃发展，一些创新技术的合作进一步加强了双边关系。

郑立慷当天在吉隆坡举行的“2023中国智能科技展览会和数码论坛”开幕式上发表视频致辞时说，科技是马来西亚强盛繁荣的基石，可以将农业、制造业、医疗保健等不同行业联系起来。科学技术的进步会促进经济增长，并带来新的经济发展机遇，同时提高人民生活质量。

谈及马中在科技方面的合作，郑立慷说：“随着我们共同进军人工智能领域，人工智能在医疗保健、交通和制造业等关键领域的巨大应用潜力得到释放。马来西亚和中国在新能源技术开发方面的合作对于减轻污染和应对气候变化至关重要。此外，我们在太空探索方面的共同目标也为长期互利共赢的努力奠定了基础。”

马来西亚通信和数字部副部长张念群出席开幕式并致辞表示，马中两国在电信和数字经济方面具有互补优势，可以共同努力为企业和消费者创造新的机会。“我们期待中国企业加大对马来西亚数字经济的投资，也期待马中在数字电信领域的合作迈出重要步伐。”

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖表示，中马两国友谊源远流长，是以心相交的好伙伴。近年来，两国在各领域的合作日益深化。中马都将科技创新视为社会和经济发展的重要驱动。中国高技术企业在马投资日益增长，两国高技术产业合作力度不断加大。此次展会和论坛将为进一步推动两国科技交流发挥积极作用。

“2023中国智能科技展览会和数码论坛”由马来西亚中国企业家联合会主办。据该联合会总会长李中平介绍，共有100多家中马两国企业和机构参加本次展会及论坛。展出产品和服务覆盖智慧金融、智慧城市、云计算等领域，中国企业在论坛上分享了5G、智慧农业、云服务等领域的前沿科技。

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