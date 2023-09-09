新华社开普敦9月8日电（记者王雷）中国南非健康科学奖学金颁奖仪式暨教师节庆祝活动8日在南非立法首都开普敦举行。

中国驻开普敦总领事尤文泽在活动上表示，在南非从事中文教育的两国教师努力播撒中国文化的种子，培养了一批愿意了解中国历史和文化的南非人才，这必将助力中南友谊与合作发展。他们不但是中国文化的播种人，也是中南友谊的推动者。

出席活动的南非西开普大学国际处处长乌梅什·巴瓦说，教育使我们得以与世界进行交往，使我们得以开展从南非桌山到中国长城的跨文化合作。中国和非洲通过人文交流加强团结合作，对于造福全人类具有重要意义。

获得奖学金的学生代表查亚娜·阿米娜·哈米杜说，对中国语言文化的了解为她提供了更多机遇，将有益于她未来的职业生涯。她期待有机会实地了解中国文化。

活动现场，师生代表表演了《兰亭序》《思念》等歌舞节目，获得嘉宾和观众热烈掌声。

中国南非健康科学奖学金由中国驻开普敦总领馆于2020年设立，旨在促进中南两国在健康科学领域的学术交流与合作，推动中南人文交流深入发展。

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