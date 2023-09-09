新华社符拉迪沃斯托克9月8日电（记者陈畅 刘恺）本月3日，俄罗斯迎来首个“反日本军国主义战争胜利纪念日暨二战结束纪念日”，俄各地举行隆重纪念活动。这一纪念日由“二战结束纪念日”更名而来，俄各界广泛支持，称更名旨在敦促日本正视历史。

分析人士指出，俄设立“反日本军国主义战争胜利纪念日”既是对日本跟随西方对俄实施制裁进行反制的象征性措施，也预示俄日紧张关系在复杂的历史问题和现实冲突背景下继续升级的趋势。

俄罗斯远东萨哈林州首府南萨哈林斯克在纪念日当天举行游行和献花等活动，俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在活动现场发表演讲说，日本当局正在走上新的军事化道路，这将使亚太地区局势愈加复杂。他认为，日本必须从历史中吸取教训，放弃军国主义计划。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所日本研究中心主任瓦列里·基斯塔诺夫对新华社记者说，俄罗斯将9月3日“二战结束纪念日”更名为“反日本军国主义战争胜利纪念日暨二战结束纪念日”，意在敦促日本正视历史，不要试图篡改二战结果。他指出，日本政府追随以美国为首的西方的反俄政策，造成俄日关系当前处于冻结状态。

俄总统新闻秘书佩斯科夫5日也就纪念日更名发表意见，认为新名称反映了历史正义的原则。他说，日本对9月3日纪念活动提出抗议，俄罗斯对此不予理会。

针对日本当局反对更名，俄远东联邦大学国际关系副教授安德烈·古宾认为，其原因在于日本试图隐瞒对自己不利的历史真相。反日本军国主义战争胜利是无可辩驳的事实。日本无法否认这段历史。

9月3日原为俄罗斯“二战结束纪念日”。今年6月24日，俄总统普京签署法律，将该纪念日更名为“反日本军国主义战争胜利纪念日暨二战结束纪念日”。

自1945年以来，俄罗斯与日本一直未缔结和平条约。

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