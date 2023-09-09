新华社法兰克福9月8日电（记者何丽丽）德国法兰克福第三届“中国节”8日在法兰克福市中心开幕，戏曲、武术、中国舞等精彩节目纷纷亮相，为当地民众带来一场声色俱佳的文化盛宴。

本届“中国节”活动由中德莱美文化艺术协会、欧洲时报文化传媒集团主办，为期3天。活动内容除了中国戏曲、武术和茶艺展示等传统节目，还将展示中国古典音乐与西洋民乐的融合。观众还能在中国文化与科技体验区了解中国最新科创和文化产品，品尝美食佳酿。

中国驻法兰克福总领事黄昳扬在开幕式致辞中说，法兰克福“中国节”已成为一年一度的文化盛事，为德国朋友了解中国打开了窗口，为两国人民相知相亲架起了桥梁。文化是人与人之间心灵与情感沟通的桥梁，更是国与国之间加深了解与信任的纽带。

法兰克福市议会副主席克劳迪娅·科伦可表示，法兰克福“中国节”活动作为中德人民文化交流的桥梁，有助于促进彼此的相互了解和友好关系的建立。

德国黑森州议会议员克里斯托夫·德根说，很高兴在“中国节”期间有更多机会了解中国文化，这种跨文化交流是促进中德友好关系和国际合作的重要一步。

法兰克福“中国节”于2019年首次举办，每年一届。新冠疫情期间停办两年。

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