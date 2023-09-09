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中非“一带一路”合作主题会议在埃塞俄比亚举行

2023年09月09日04:15 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴9月8日电（记者汪平 李卓群）由中国驻非盟使团主办的“庆祝中非‘一带一路’合作十周年暨促进对非投资”主题会议8日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行。会议旨在总结宣传中非“一带一路”投资经验和成果，促进中非合作。

　　中国驻非盟使团团长胡长春在会上发表讲话说，共建“一带一路”为中非交流合作开辟了新方向，为构建中非新时代人类命运共同体树立了典范。中国已在非洲52个国家开展投资，为非洲创造逾百万个就业机会。近年来，中国对非投资领域不断拓展，投资主体更趋多元，民营企业投资占比达70%。

　　非盟委员会委员穆昌加在会上表示，“一带一路”倡议是国际合作的标志性方案。他说：“十年来，‘一带一路’倡议已取得显著成功，我们将与中国继续合作。一个充满光明和双赢的未来等待着我们。”

　　来自中国国家发改委、中国驻非盟使团、非盟委员会、投资机构、在非中企等代表出席当天会议。代表们就“一带一路”投资经验与成果、深化务实合作的创新方式与重点投资项目、进一步增进理念和行为协同、促进中非合作深化互动等进行了交流与研讨。

　　中国驻非盟使团当天还举办了中国在非投资项目合作成果图片展、庆祝中非“一带一路”合作十周年视频展播、非盟《2063年议程》中文版发布等活动。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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