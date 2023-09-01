新华社北京9月1日电

中华人民共和国和贝宁共和国关于建立战略伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国主席习近平邀请，贝宁共和国总统、国家元首、政府首脑帕特里斯·塔隆于2023年8月31日至9月3日对中华人民共和国进行国事访问。

访问期间，两国元首在亲切友好气氛中举行会谈，就中贝、中非关系以及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛重要共识。

中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别同塔隆总统会见。

双方高度评价中贝传统友谊。中贝复交50多年来，由两国几代领导人精心培育的中贝传统友谊历久弥坚，成为值得推动的新型国际关系的典范。面对当今世界之变、时代之变、历史之变，中贝关系的战略意义更加凸显。为进一步推动两国关系发展，促进各领域合作，两国元首决定将双方关系提升为战略伙伴关系。

一、贝方再次热烈祝贺中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开，热烈祝贺习近平主席再次当选中国共产党中央委员会总书记和中华人民共和国主席，高度评价新时代十年中国取得的伟大成就，认为中国式现代化为发展中国家带来新前景，也为解决各国面临的共同问题提供了智慧、具体方案和生机活力。贝方相信在中国共产党领导下，中国将全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

二、中方热烈祝贺贝宁政府和人民于2023年1月成功举行立法选举，高度评价贝宁锐意改革，在促进良政、发展经济、改善民生和提升国家国际影响力方面取得的显著成就。中方相信在塔隆总统领导下，在其振兴贝宁的愿景和“2021－2026政府行动计划”引领下，贝宁国家建设将取得新的成就，贝宁人民的生活将更加美好，贝宁将为维护地区和世界和平、促进绿色和可持续发展发挥更大的积极作用。

三、双方强调，在涉及彼此核心利益问题上相互支持是中贝关系的核心要义。中方重申坚定支持贝宁人民自主选择符合本国国情的发展道路，坚定支持贝宁维护国家独立及主权、安全和发展利益，坚定支持贝宁平稳推进重大国内政治议程，坚决反对外部势力干涉贝宁内政。贝方重申坚定奉行一个中国原则，认为台湾是中国不可分割的一部分，反对任何损害中国主权和领土完整的言行，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的努力。

双方一致认为，必须从本国实际出发，探索符合人民需求的民主和人权发展道路，坚决反对任何借口维护民主、人权干涉主权国家内政，挑动世界分裂和对抗的行径。

四、双方将进一步发挥元首外交的政治引领作用，保持高层交往与对话势头，加强战略沟通，不断深化传统友好和政治互信，牢牢把握中贝关系前进方向。

五、双方一致同意携手努力，共同构建政治高度互信、经济深度融合、安全守望相助、国际事务团结协作、文明互学互鉴的战略伙伴关系：

——双方同意密切两国中央和地方政府、立法机构、政党等各部门、各层级的交流与合作，加强发展战略对接和治国理政经验交流。

——双方将深化高质量共建“一带一路”合作，加紧推进共建“一带一路”倡议、全球发展倡议和贝方“2018－2025国家发展计划”“2021－2026政府行动计划”对接，结合中非合作论坛达喀尔会议新举措落实，挖掘合作潜力，促进合作共赢、共同发展。

双方同意提高双边贸易水平，重申将积极落实上届中贝经贸混委会达成的共识，进一步扩大双边贸易规模。中方将积极支持更多贝宁产品进入中国市场。

双方同意进一步扩大投资合作。中方将鼓励更多企业赴贝宁投资兴业，通过包括建立两国投资促进机制等方式，参与公路、电力、信息通信、纺织生产等基础设施建设，深化农业、林渔业、职业技术教育等互利合作，支持贝宁工业化建设，为贝方在中国举办投资推介活动提供便利。贝方将进一步改善营商环境，为中国企业在贝宁经营提供良好条件。

——双方同意进一步加强在和平与安全领域的交流与合作，密切两国军队、警务高层交往，加强在人员培训、打击跨国犯罪、防范恐怖袭击、装备技术、联演联训等领域合作。双方同意加强保护本国境内对方公民及机构的安全及合法权益。

——双方一致认为，中贝同为发展中国家，在国际事务中拥有广泛共同利益和相近立场主张，将在国际事务中相互支持，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护国际社会团结合作，反对霸权主义和强权政治，坚持真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。

中方赞赏贝方为促进世界和地区和平发展发挥重要作用，愿积极支持贝方在国际组织尤其是人权理事会中履职，继续加强协调配合，共同维护两国和发展中国家共同权益。

中方欢迎贝方加入“全球发展倡议之友小组”，支持将贝宁列入全球发展倡议项目清单受益国。贝方愿在双、多边层面就落实全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议同中方加强合作。

——双方高度评价两国在文化、旅游、教育、公共卫生、疫情防控、青年、智库、媒体、体育等领域合作成果，同意进一步扩大人文交流。双方将推动学者、媒体加强交流。中方将加强同贝方人力资源领域合作，继续向贝宁派遣医疗队。

六、双方高度评价中非合作论坛对推进中非全面战略合作伙伴关系的重要作用，同意就中非合作论坛事务加强磋商和协调，共同落实好《达喀尔行动计划（2022－2024）》框架内各领域务实合作。

七、双方一致认为，塔隆总统访华期间，中贝双方达成许多重要共识，签署一系列合作协议，取得圆满成功。此访在两国复交50多年后为巩固两国关系和合作多元化发展开启了新时代，对推动构建中非命运共同体具有重大意义。

塔隆总统对习近平主席及中国政府和人民在访问期间给予其本人和贝方代表团的热情友好接待表示衷心感谢，邀请习近平主席对贝宁进行国事访问，具体时间由双方通过外交渠道商定。

(责编：岳弘彬、牛镛)