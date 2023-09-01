新华社墨西哥城8月31日电 专访：与中国签署自贸协定为尼加拉瓜带来历史性发展机遇——访尼加拉瓜发展、工业和贸易部部长贝穆德斯

新华社记者赵凯 吴昊

当地时间8月31日，尼加拉瓜发展、工业和贸易部部长贝穆德斯接受新华社记者视频专访时说，尼加拉瓜和中国签署自由贸易协定是尼方朝着正确发展方向迈出的“战略性一步”，自贸协定将为尼加拉瓜带来历史性发展机遇。

北京时间8月31日，中国商务部部长王文涛与尼加拉瓜总统投资、贸易和国际合作顾问劳雷亚诺分别在北京和马那瓜代表中尼两国政府，通过视频方式签署《中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府自由贸易协定》。

贝穆德斯表示，尼中自贸协定是两国政治经济关系深化的成果。自贸协定签署后，不仅政府将在促进双边货物、服务贸易和投资方面发挥作用，两国生产者、企业界和投资者也能够更好携手合作。尼中自贸协定表明对华合作会带来实实在在的益处，将为中美洲乃至拉美国家对华合作树立典范。

中尼自贸协定涵盖货物贸易、跨境服务贸易和投资、规则等领域，包括序言和22个章节。通过自贸协定，两国在货物贸易、服务贸易和投资市场准入等领域将实现高水平相互开放。

贝穆德斯表示，尼政府期望自贸协定广泛惠及进出口和投资领域。尼相关部门可从中国进口原材料、中间产品、机械和设备以降低成本、扩大生产。尼方还期待自贸协定让当地自贸区产业受益，特别是纺织、服装和汽车线束产业，以及农业、渔业、旅游、建筑、能源、金融和物流服务等产业。同时，尼方期待当地消费者也能充分受益，以更低成本获得更广泛和多样的消费品供应。

据贝穆德斯介绍，牛肉、皮革、海鲜、糖、烟草以及朗姆酒和啤酒等产品，在尼方出口总额中占比较大。尼方今后将加强这些“明星产品”的对华出口。

他还表示，希望尼中加强在经贸领域的合作，以两国签署自贸协定为契机，进一步实现合作共赢。

中尼自贸协定是中国对外签署的第21个自贸协定，尼加拉瓜是中国第28个自贸伙伴。

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