人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

专访：与中国签署自贸协定为尼加拉瓜带来历史性发展机遇——访尼加拉瓜发展、工业和贸易部部长贝穆德斯

2023年09月01日21:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社墨西哥城8月31日电 专访：与中国签署自贸协定为尼加拉瓜带来历史性发展机遇——访尼加拉瓜发展、工业和贸易部部长贝穆德斯

　　新华社记者赵凯 吴昊

　　当地时间8月31日，尼加拉瓜发展、工业和贸易部部长贝穆德斯接受新华社记者视频专访时说，尼加拉瓜和中国签署自由贸易协定是尼方朝着正确发展方向迈出的“战略性一步”，自贸协定将为尼加拉瓜带来历史性发展机遇。

　　北京时间8月31日，中国商务部部长王文涛与尼加拉瓜总统投资、贸易和国际合作顾问劳雷亚诺分别在北京和马那瓜代表中尼两国政府，通过视频方式签署《中华人民共和国政府和尼加拉瓜共和国政府自由贸易协定》。

　　贝穆德斯表示，尼中自贸协定是两国政治经济关系深化的成果。自贸协定签署后，不仅政府将在促进双边货物、服务贸易和投资方面发挥作用，两国生产者、企业界和投资者也能够更好携手合作。尼中自贸协定表明对华合作会带来实实在在的益处，将为中美洲乃至拉美国家对华合作树立典范。

　　中尼自贸协定涵盖货物贸易、跨境服务贸易和投资、规则等领域，包括序言和22个章节。通过自贸协定，两国在货物贸易、服务贸易和投资市场准入等领域将实现高水平相互开放。

　　贝穆德斯表示，尼政府期望自贸协定广泛惠及进出口和投资领域。尼相关部门可从中国进口原材料、中间产品、机械和设备以降低成本、扩大生产。尼方还期待自贸协定让当地自贸区产业受益，特别是纺织、服装和汽车线束产业，以及农业、渔业、旅游、建筑、能源、金融和物流服务等产业。同时，尼方期待当地消费者也能充分受益，以更低成本获得更广泛和多样的消费品供应。

　　据贝穆德斯介绍，牛肉、皮革、海鲜、糖、烟草以及朗姆酒和啤酒等产品，在尼方出口总额中占比较大。尼方今后将加强这些“明星产品”的对华出口。

　　他还表示，希望尼中加强在经贸领域的合作，以两国签署自贸协定为契机，进一步实现合作共赢。

　　中尼自贸协定是中国对外签署的第21个自贸协定，尼加拉瓜是中国第28个自贸伙伴。

(责编：崔越、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部