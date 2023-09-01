人民网华沙9月1日电 （记者禹丽敏）“美美与共——中国匈牙利诗歌吟诵会”暨“汉字与中华文明”展开幕式日前在位于匈牙利首都布达佩斯的匈牙利国家外文图书馆举行。

中国人民对外友好协会副会长李希奎、匈牙利塞切尼国家图书馆副馆长盖伦切尔·尤迪特、匈牙利国家外文图书馆馆长霍尔瓦特·伊什特万等50余名中外嘉宾及匈牙利友好人士、汉学家和青年代表出席此次活动。吟诵会上，中匈青年代表分别用两国语言吟诵《沁园春·雪》《再别康桥》《我愿意是急流》《自由与爱情》等中匈诗歌。会后，嘉宾们参观了“汉字与中华文明”展，并进行拓印等文化互动体验与交流，现场气氛友好热烈。

李希奎在致辞中说，中国和匈牙利都拥有悠久的历史和灿烂的文化。中匈文化理念相通，在文化上有着天然的亲近感。汉字作为中华文化的精髓，沉淀着中华民族的文化底蕴，承载着中华民族的精神追求。而诗歌与人类语言结伴而生，是文学最初的起源。我们期待以诗歌为媒，以汉字为介，推动中匈人文交流。

此次展览由中国人民对外友好协会发起，河南省安阳市人民政府、中国文字博物馆、匈中友好协会、匈牙利国家外文图书馆、匈牙利塞切尼国家图书馆、欧洲“一带一路”经济文化合作发展促进会等共同举办。展览将持续至9月20日。

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