人民网曼谷9月1日电 （记者张矜若）万象消息：8月28日至29日，由教育部中外语言交流合作中心主办的2023-2024年度赴老挝国际中文教育志愿者首届到任大会暨到岗培训在老挝万象举行。

中国驻老挝大使馆经济商务处参赞赵文宇、老挝华文教育联合会会长林俊雄、老挝国立大学孔子学院中方院长罗明、媒体机构代表、教学单位负责人及志愿者等100余人出席相关活动。

全体人员合影留念。语合中心供图

赵文宇在致辞中表示，中国和老挝是友好邻邦，两国正携手高质量共建 “一带一路”。国际中文教育志愿者为增进中老文化教育交流合作和民心相通发挥了特殊的桥梁作用，希望志愿者们认真履行职责，践行志愿者精神，模范遵守老挝法律法规，尊重当地的民族宗教习俗，充分展现良好的精神风貌，圆满完成相关任务。

中国驻老挝大使馆经济商务处参赞赵文宇致辞。语合中心供图

林俊雄表示，语合中心此次派遣80多名志愿者来老挝任教，是历年来派出规模最大的一次，代表联合会表示热烈欢迎。希望每位志愿者不忘初心，认真上好每一堂课，更好服务当地社区，与学校共同努力，为讲好中国故事作出努力。

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