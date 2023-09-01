新华社北京9月1日电（记者董雪、邵艺博）外交部发言人汪文斌1日表示，外交部将持续优化签证政策，积极创造有利条件，为畅通中外人员往来提供更多便利。

当日例行记者会上，有记者问：随着中外人员往来的恢复，外国人来华便利度受到各界广泛关注，请问外交部采取了哪些政策措施便利外国人来华？效果如何？

汪文斌说，今年以来，为服务国内高质量发展和高水平对外开放，外交部不断优化签证等政策，会同有关部门出台系列便利措施，指导各驻外使领馆全力保障外国人来华渠道畅通。

汪文斌表示，新冠病毒感染“乙类乙管”后，中国有关部门和驻外使领馆即恢复审发多次签证、口岸签证和过境免签政策；3月15日起，全面恢复旅游签证、区域性免签及疫情前的多次签证入境功能；采取多项措施，提高办证效率，并为重要紧急商务、人道团组提供绿色通道便利；5月1日起，允许外国人持APEC商务旅行卡虚拟卡入境；7月26日起，恢复对新加坡、文莱单方面免签政策；8月中旬起，对符合条件的商务、旅游、探亲等人员采取阶段性免采指纹措施；8月30日起，来华人员入境前无需进行新冠病毒核酸或抗原检测。除了上述措施之外，今年以来，中方同哈萨克斯坦、马达加斯加等多个国家签署免签协定，各类互免签证协定数量已达155个。

汪文斌说，各界对上述措施反响积极，中国驻外使领馆签证签发量快速回升，入境外国人数量稳步增长。下一步，外交部将持续优化签证政策，积极创造有利条件，为畅通中外人员往来提供更多便利。

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