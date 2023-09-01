人民网东京9月1日电 （记者朱玥颖）“东瀛惨案”100周年死难者追悼大会8月31日在日本东京举行。

中国驻日本大使馆公使杨宇、日本社民党党首福岛瑞穗、日本共产党书记局长小池晃、众议员宫本彻、立宪民主党参议员杉尾秀哉、令和新选组共同代表栉渊万里及追悼大会执行委员会共同代表田中宏、事务局长藤田高景，关东大地震中国遇难者追悼会共同代表林伯耀，在日朝鲜人总联合会副议长徐忠彦，来自中国、韩国的遗属代表及日本各界人士约1800人参加活动。

杨宇在致辞中向死难者致以深切哀悼，表示在100年前的惨案中，近800名在日中国人和6000多名在日朝鲜人惨死于日本军警和军国主义暴徒制造的血腥屠杀。事件的直接起因是一些别有用心者散布谣言，煽动社会恐慌，根源在于当时的日本走上军国主义道路，日国内极端民族主义和排外仇外思潮盛行。这也为日本多年之后对外发动侵略战争、给中国及亚洲国家带来深重灾难埋下了伏笔。

杨宇表示，历史不容忘却，悲剧不能重演。令人遗憾的是，100年后的今天，日本社会对于这段惨案的记忆正在淡化，日本政府在历史问题上的立场出现倒退，一些人甚至公然歪曲否认历史，日本国内将周边邻国视作威胁、煽动民意对立和仇恨情绪的消极动向时有发生。所有有识之士必须对此高度警惕，坚决维护历史正义，防止开历史倒车。我们严肃敦促日方诚实面对历史，深刻汲取教训，切勿重蹈覆辙，走上以邻为壑的歧途。

福岛瑞穗、杉尾秀哉及中日朝韩代表纷纷在发言中揭露“东瀛惨案”历史真相，指出日本政府负有不可推卸的责任，要求日本政府尊重历史和事实，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

今年是“东瀛惨案”发生100周年，日本村山首相谈话会、关东大地震中国遇难者追悼会、日朝协会、日韩民众团结全国网络等民间团体首次联合举办大规模追悼活动。(完)

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