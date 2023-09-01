新华社北京9月1日电（国际观察）中国服贸行业成长拓宽全球服务经济发展空间

新华社记者俞懋峰 缪培源

金秋九月，迎八方来宾。2023年中国国际服务贸易交易会将于9月2日至6日在北京举办。作为中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，服贸会将再次见证中外人士共同探讨服务业和服务贸易开放发展的新理念、新趋势、新路径。

国际观察人士认为，在当前全球经济复苏缓慢、各类挑战增多的背景下，服贸会的举办进一步释放了中国坚持以高水平对外开放促进深层次改革的信心和决心，中国服贸行业持续成长，拓宽全球服务经济发展空间。

扩大开放的窗口

2023年服贸会以“开放引领发展，合作共赢未来”为主题。一些即将参会的海外人士表示，本届服贸会在参展规模、国际化率等方面均有提升，期待在展会上与全球服务贸易行业人士展开合作与交流。

据了解，今年服贸会上，共有2400余家企业线下参展，其中世界500强和行业龙头企业500多家。59个国家和24个国际组织设展办会，整体国际化率超过20%。

作为今年服贸会主宾国，英国组建了参展以来最大规模展团。英国驻华贸易使节杜涛介绍，英国展馆内设置一座可开合的“伦敦塔桥”，寓意架起英中相互了解的桥梁。

“我们希望借服贸会平台宣传沙捞越，吸引更多中国游客。”马来西亚沙捞越州旅游、创意产业及表演艺术部长阿都卡林说。

日本贸易振兴机构北京代表处副所长草场步表示，除了在会场向参会者介绍日本健康养老、文创等领域的商品与服务外，该机构还将通过线上方式向大众展示，线上线下双管齐下为日本企业与中国市场牵线搭桥。

深化合作的平台

服贸会是中国为加强服务贸易合作提供的国际公共产品和有效载体。海外观察人士指出，在服贸会等平台助力下，中国服务贸易国际合作不断深化。

中国商务部数据显示，与中国有服务贸易往来的国家和地区达到200多个，中国与15个国家签署了服务贸易合作备忘录，服务贸易“朋友圈”日益扩大。2022年，中国服务进出口总额近6万亿元，同比增长12.9%，规模创历史新高，连续第九年位居全球第二。今年上半年，中国服务进出口总额达3.1万亿元，同比增长8.5%。

英中贸易协会中国区总裁兼中国首席代表赵汤看好英国金融服务、教育等行业在中国市场的发展机遇。他说：“服贸会是促进服务贸易的盛会，是中国凝聚全球合作共识、促进国际交流的重要平台。”

2022年，沙特阿吉兰兄弟控股集团首次参加服贸会。今年，该集团扩大了服贸会展台面积。集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰表示，期待在展会现场与更多中国企业面对面交流，特别是在金融科技、文化旅游、人工智能等本届服贸会重点关注领域，与有意进入中东市场的中国合作伙伴共同挖掘增长潜力。

“此次服贸会将提供巨大的投资机会和广阔的合作前景。”埃及埃中商务理事会秘书长阿卜杜勒-萨塔尔·埃什拉说，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，该倡议将物流运输等服务与技术进步相结合，使服务变得绿色、清洁和可持续，相关项目在展会上也将备受关注。

引领创新的阵地

近年来，中国服务业基础不断夯实，数字化、绿色化“双轮驱动”服务贸易创新发展。国际观察人士认为，数字化、智能化、绿色低碳等服务贸易发展新趋势，正不断拓宽服务经济发展空间。

中国服务贸易数字化进程正在加快。商务部数据显示，2022年，中国可数字化交付的服务进出口额达到2.51万亿元，增长7.8%，居全球第五位，规模再创历史新高。今年上半年，中国可数字化交付的服务进出口规模增长12.3%，高出服务进出口总体增速3.8个百分点。

随着全球服务经济新图景越发清晰，今年服贸会将进一步突出科技创新、模式创新、业态创新的引领作用，综合展及9个专题展将重点展示芯片技术、量子测控、卫星遥感、人工智能、数字医疗等专精特新成果。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢表示，服贸会将塑造碳中和、人工智能和元宇宙等行业的未来。

服务业已成为全球经济的支柱性产业，服务贸易发展前景广阔、潜力巨大。各方期待，借助今年的服贸会共同激活服务贸易创新动能。

“服贸会将为海外企业提供客户沟通、增进了解、拓展市场、整合资源的绝佳平台，”泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说，“举办服贸会意义重大，将在促进全球贸易复苏方面发挥重要作用。”（参与记者：黄泽民、汪艺、毛鹏飞、钟雅、胡冠、王海洲、沈丹琳、姚兵、宋宇）

(责编：贾文婷、徐祥丽)