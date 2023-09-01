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起底美国海外“黑狱”：受害者的故事（二）

2023年09月01日13:11 | 来源：新华社
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　　美军2002年在不属于美国领土的关塔那摩设立监狱，用以关押“9·11”事件后美军在全球“反恐行动”中抓捕的所谓嫌疑人，以此规避美国国内法律的约束。关塔那摩等美国海外“黑狱”成了美国肆意践踏人权的法外之地。

　　阿富汗人哈吉·加利卜回忆说，他当年突遭美军抓捕后被关在阿富汗楠格哈尔省首府机场的地下室。他说：“他们把我的手绑起来，把我的头反复按进装满水的桶里。”

　　几天后，加利卜被押至位于阿富汗首都喀布尔以北的巴格拉姆监狱。几个月后，他又被送到海外的关塔那摩监狱。在那里，他和其他人一样，被强行脱去衣服，被美军士兵用水管“冲洗”身体，还被强迫剃光头发、胡子和眉毛。加利卜被关在1米至1米5见方的狭小空间内，里面只有两个桶，一个用来上厕所，一个盛放饮用水。

　　美军在关塔那摩对被关押者实施酷刑，包括水刑、剥夺睡眠、殴打等等。曾被关押在此的巴基斯坦人穆罕默德·萨吉尔说：“他们不让我们睡觉、祈祷或说话。如果我们试图祈祷或说话，他们就会殴打我们，或者勒住脖子让我们失去知觉。”（视频：吴宝澍；编辑：刘赞、赵卓昀、程大雨、王丰丰、杜逾舸、淡然）

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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