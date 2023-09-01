新华社曼谷9月1日电 通讯：琴声奏出“中泰一家亲”

新华社记者林昊 陈家宝

8月30日晚，泰国曼谷通罗区警局传出悠扬的小提琴声，中国著名小提琴演奏家薛伟以这种艺术家独有的方式向帮助他的泰国友人表示感谢。

前一晚，薛伟在曼谷市中心与友人聚会后返回住所，不慎把自己的一把名贵小提琴遗落在出租车上。发现心爱的琴丢失后，心急如焚的薛伟在朋友、泰国河北商会会长孙万强的陪同下前往负责事发地区的通罗区警局报案，还联系了泰国交通广播电台发布寻物启事。

通罗区警局侦查科警员耿盖在接受新华社记者电话采访时说，警方接到报案后立即通过调看监控等方式寻找出租车司机。事件也得到了中国驻泰国大使馆有关部门的高度重视。在多方努力下，警方很快找到了出租车司机。

耿盖说，司机发现薛伟遗落物品后，曾尝试返回他下车的地点寻找。接到警局电话后，司机于8月30日晚将小提琴送至警局，薛伟在警方的协助下完成失物认领。

“我没想到琴这么快拿回来了。” 薛伟对记者说，他被泰国民众的善良和质朴感动，对中泰一家亲也有了亲身体会。

在打开琴盒确定丢失的琴已找回后，他拿起琴演奏了中国民歌《摇篮曲》和英国作曲家埃尔加创作的《爱的致意》，以表达自己的心情和谢意。

“我们为失主顺利找回心爱的小提琴感到高兴。”耿盖说，警局辖区位于曼谷市中心，每天都会接到游客类似报案，大多都能成功寻回失物。

“作为泰国警方，我们很乐意为外国人士排忧解难，无论遗失的财物价值高低，我们都将倾尽全力、认真对待每个失物案件。为了方便和更好帮助外国报案者，一些志愿者也会到警局帮忙提供翻译。我们希望保障每个外国人在泰的安全与合法权益。”他说。

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