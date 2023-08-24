新华社北京8月24日电 外交部发言人24日就金砖扩员答记者问。

有记者问：金砖国家领导人第十五次会晤宣布金砖合作机制将吸收新成员。你能否介绍一下金砖扩员的具体情况？

发言人表示，8月22日至24日，金砖国家领导人第十五次会晤在南非约翰内斯堡举行，习近平主席出席。在会晤中，习近平主席同其他金砖国家领导人一致同意，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖大家庭成员。中方对这些国家表示祝贺！

发言人说，这次扩员具有重要历史意义。去年，中国担任金砖国家主席国，启动了扩员进程。此后，中方一直同金砖成员一道，稳步推进扩员进程。许多新兴市场和发展中国家积极考虑加入金砖，20多个国家提出了申请，彰显了金砖国家的吸引力和感召力，以及新兴市场和发展中国家开展合作的热情和愿望。这次扩员体现了金砖国家同广大发展中国家团结合作的决心，符合国际社会期待，符合新兴市场国家和发展中国家的共同利益。这次扩员也是金砖合作的新起点，将给金砖合作机制注入新活力，进一步壮大世界和平和发展的力量。

(责编：卫嘉、白宇)