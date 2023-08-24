新华社北京8月24日电 新闻背景：金砖“扩容”大事记

新华社记者

24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。

“金砖国家”最初是指巴西、俄罗斯、印度和中国四国。因为这四个国家英文首字母组成的“BRIC”一词，其发音与英文的“砖块”非常相似，所以被称为“金砖四国”。

从最初的4个成员国到不断发展壮大，金砖扩容进程充分彰显了金砖合作机制的生命力、吸引力以及在国际事务中的战略价值。

2006年，巴西、俄罗斯、印度和中国四国外长举行首次会晤，开启金砖国家合作序幕。为应对金融危机，2009年6月，“金砖四国”领导人在俄罗斯举行首次会晤。金砖国家间的合作机制正式启动。

2010年12月，四国在协商一致的基础上，正式吸收南非加入机制。机制英文名称为“BRICS”。“金砖四国”也因此改称为“金砖国家”。

2014年7月，金砖国家领导人第六次会晤在巴西福塔莱萨举行。五国签署协议，成立金砖国家新开发银行，建立金砖国家应急储备安排。2015年7月，金砖国家新开发银行在中国上海正式开业。

2017年9月，金砖国家领导人第九次会晤在中国厦门举行。中国提出“金砖+”合作机制，为新兴市场国家和发展中国家融入金砖合作敞开大门，使金砖国家合作的影响超越五国范畴，成为促进世界经济增长、完善全球治理、促进国际关系民主化的建设性力量。

2022年6月23日，国家主席习近平在北京以视频方式主持金砖国家领导人第十四次会晤。五国领导人同意，在更多层级、更广领域、更大范围开展“金砖+”合作，积极推进金砖扩员进程，推动金砖机制与时俱进、提质增效，不断走深走实走远。（参与记者：郑昊宁、陈丹、蒋国鹏）

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