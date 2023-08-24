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泰国新任总理赛塔·他威信

2023年08月24日17:37 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷8月24日电 题：泰国新任总理赛塔·他威信

　　新华社记者陈倩慈 林昊

　　经泰国国会上下两院联席会议投票当选泰国总理的赛塔·他威信23日收到泰国国王玛哈·哇集拉隆功的御令，正式被任命为泰国第30任总理。

　　赛塔出生于1962年2月，早年在国外留学，回国后从商，是泰国成功的房地产商。他2022年底宣布加入为泰党，2023年成为为泰党总理候选人之一，可谓泰国政坛的一匹黑马。赛塔曾表示，新冠疫情是促使他从政的根本原因，目睹很多积弊在疫情期间集中暴发，他希望采取行动改变社会不平等的现状。

　　在8月22日国会上下两院联席会议投票中，赛塔作为唯一获提名的总理候选人，在参加投票的728名议员中获得482票支持，当选泰国新总理。

　　赛塔的当选结束了泰国自5月下议院选举以来的政治僵局，泰国各界普遍期待他能发挥在商界的经验推动国家发展。泰国银行数据显示，今年7月泰国的营商信心指数跌至49.3，创近期新低。

　　赛塔23日正式获得任命后表示，泰国正处于一个重要的转折点，许多方面面临的问题和危机亟待解决。新政府将倾听民众声音，致力于让泰国社会重新团结起来，推动国家进一步发展前进。

(责编：王禹蘅、杨牧)

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