新华社首尔8月24日电（记者陆睿 孙一然）日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，24日强行启动福岛核事故污染水排海。对此，韩国原子能和公共卫生领域专家指出，日本这一做法将严重危害地球海洋和生态环境，既不科学也不负责。

韩国市民团体“原子能安全和未来”代表、核能领域专家李丁润就日本强推核污染水排海表示，这一做法不符合道德伦理，核污染水排海的科学性、安全性都未得到验证。

李丁润指出，日本用于过滤核污染水中放射性物质的“多核素处理系统”（ALPS）的可靠性存疑。如果该系统性能良好，则无法解释经该系统处理过的核污染水中仍然检出多种放射性物质超标。此外，核污染水处理的实施主体东京电力公司在核电安全运行方面屡有不良记录，可信度存疑。李丁润列举数据说，东电公司在运营核电站期间，与29起编造虚假检查报告的事件有关，并屡曝贿赂、误报等丑闻。

对于国际原子能机构于7月4日发布的福岛核污染水处置综合评估报告，多名韩国专家认为其存在局限性和片面性。韩国首尔大学保健研究生院名誉教授白道明认为，该报告讨论的安全性仅聚焦核污染水排海程序，视角狭隘。

对此李丁润指出，国际原子能机构并没有一套方法论、标准和指南来评估重大核事故发生后对周边地区生态环境的影响，也未对放射性物质的生物累积进行评估。近年福岛县近海捕获的鱼类被验出放射性物质超标的事件，证明了放射性物质会在生物体内富集，对生态界的影响非同小可。

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