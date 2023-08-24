新华社东京8月24日电 日本不顾国际社会强烈反对，24日启动了福岛第一核电站核污染水的排海。

当地时间24日下午1时（北京时间12时）许，东京电力公司操作人员在福岛第一核电站监控室通过远程操作启动水泵，开始排放核污染水。

东电公司负责福岛第一核电站报废和“多核素处理系统”（ALPS）“处理水”的松本纯一在当天上午的新闻发布会上说，已对22日采集的稀释后核污染水样本中氚浓度进行检测，结果显示，核污染水与海水的混合稀释按期完成，24日的气象和海洋条件也符合要求，因此决定启动排放。

当天上午，许多民众在东电公司总部前紧急集会，抗议日本政府和东电公司启动核污染水排海。

日本全国农业合作协会联合会的藤村妙子告诉新华社记者，东电公司启动核污染水排海是极端不合理的，排海可能持续30年，这会对环境造成重大破坏。“这会污染大海，污染大海里的生物，污染环境，污染地球。”

抗议民众中73岁的宇野佐知子表示，在福岛核事故后，又开始将核污染水排海，这是“双重加害”。她表示，东电公司声称所排核污染水的放射性物质浓度符合标准，这完全不可信，“连测量仪器本身的可靠性都值得怀疑”。

按照东电公司的排海计划，接下来的17天，东电公司将每天排放约460吨核污染水，之后逐渐增加排放量。东电公司2023年度计划排放3万余吨核污染水，相当于排空30个储水罐。福岛第一核电站内目前储存的核污染水约134万吨，每天还在产生新的核污染水。

日本共同社一项最新民调结果显示，超过八成的日本受访者认为日本政府就核污染水的说明“不充分”。

(责编：王禹蘅、杨牧)