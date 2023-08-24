陈曦

“我们店里的产品都来自中国，这些东西质量很过关，所以在客户那积累了声誉，我很信赖中国的产品。”当浙江大学“致远”计划传媒学院赴阿联酋海外社会实践团来到阿联酋科威特大厦旁一家防具用品店时，老板Saddam热情洋溢地向同学们表达对中国产品和中国人民的喜爱。

2023年8月7日，西子湖畔的6位浙大师生来到了阿联酋——这颗阿拉伯半岛的明珠，以这里为起点开展实践交流活动。同学们以拍摄纪录片为契机，参访了中国驻阿联酋大使馆、中国驻迪拜领事馆、中央广播电视总台中东总站、阿联酋大学、中建中东公司等超过20家单位，在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，探寻中阿两国合作现状，为传播中国声音贡献智慧。

深入社区观察，用镜头记录阿联酋华人的奋斗故事

当实践团来到迪拜著名的华人社区龙城时，迎面见到“欢迎来到龙城”的中阿双语标牌，孔子画像在标牌下矗立，一派儒雅，令人感到亲切、友好。海外中国城，是中国文化和传统的重要传承地，是漂泊在外的华人生活和聚集的“港湾”，华人记忆的载体。

“还记得2008年，我刚刚经历了非洲创业的失败，正值人生迷茫的时候。在飞机上，我和我闺蜜扔了两个纸团，我抽到了写着‘迪拜’的纸团。于是，我来到了这里。”阿联酋贵州商会会长徐洁在龙城社区，分享自己来到阿联酋创业的开端。在阿联酋，有不少徐洁这样的华人扎根，将中国的商品带入阿拉伯世界。

阿联酋，是中东的贸易窗口，也是不少华人圆梦的热土，有超过30万华人在这里工作、生活。2018年，阿联酋与中国签署政府间共建“一带一路”谅解备忘录，双方携手高质量共建“一带一路”，目前，阿联酋已经成为中国在阿拉伯地区第二大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大投资目的地，吸引了超过6000家中资企业安家落户。浙大师生团队将用一个月的时间，用镜头记录阿联酋华人的故事，见证和记录他们的勤劳与智慧，更深刻地理解中阿合作。

感悟大国外交，当好新时代中阿关系的桥梁与使者

八月的阿联酋，骄阳似火。8月8日，当实践团前来阿布扎比，拜访中国驻阿联酋大使馆时，张益明大使笑称，这也是中国和阿联酋友谊的火热。

自1984年建交以来，中国和阿联酋拥有近40年的友谊与合作。近年来，两国交往更加密切，政治和战略互信不断提升。阿联酋是最早加入共建“一带一路”倡议的国家之一，在早前的媒体采访中，中国驻阿联酋大使张益明就曾表示，作为志同道合的好伙伴，相信未来中国和阿联酋的关系一定会实现跨越式的发展。

张益明大使对实践团一行的到来表示热烈的欢迎，并向实践团一行介绍了阿联酋的政经文教情况。张大使表示，纪录片这一形式具有鲜明的时代性，有助于中阿两国观众从另一个角度了解中国人的海外奋斗历史和中阿合作现状。要深刻把握阿联酋发展脉搏和中阿关系主旋律，拍出反映中阿友好、引发共情共鸣的精品，提升作品的传播力，当好新时代中阿关系的桥梁与使者。

明年就是中阿建交40周年。张大使勉励实践团抓住这一重要节点，深入了解当地的文化背景、社会发展概况，立足阿联酋及中阿关系实际，从青年人的视角出发对中阿这十年的经贸合作、文化互鉴等方面展开调研实践活动。

探讨文明互鉴，为讲好中国故事提供青年的方案

“中国的古筝太有魅力了！”DADA来自叙利亚，是一位在迪拜专职教授华人阿拉伯语的老师。8月的一个午后，DADA怀着兴奋的心情，来到阿联酋一家著名的音乐社，尝试学习古筝。他向实践团的同学分享了初次带上义甲的心情，中国民乐的转轴拨弦让他由衷觉得神奇。

在阿联酋，有不少中国文化教育机构，也开展了例如华人华侨春晚等大型文化交流活动，这其中卓有成效的当属“百校计划”。阿联酋中文教育“百校项目”是中阿领导人共同倡议并亲自推动实施的元首工程、战略工程和民心工程。截止到2022年9月，“百校项目”共有158所公立学校开设中文，5.4万名学生学习中文。位于阿联酋的迪拜中国学校，更是我国在海外创建的首家、也是全球唯一可衔接中国学制的海外学校。

在参访迪拜中国学校、中央广播电视总台中东总站等教育、媒体机构时，实践团发现，不仅有来自多个国家的人，正在深入学习中国文化，还有不少中国人正在学习阿拉伯语、阿拉伯乐器。从双向的角度，实现了文化的交流互鉴。

据外交部发言人办公室，中阿相互欣赏，互学互鉴，共同倡导文明对话，守护世界文明多样性，树立了不同文明交流互鉴的典范。生活在中国和阿联酋的人们，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明包容超越文明优越，让世界文明百花园姹紫嫣红、生机盎然。

在接下来的行程中，浙江大学“致远”计划传媒学院赴阿联酋海外社会实践团还将奔赴阿联酋大学等高校，与当地青年交流，用镜头记录当地生活，用笔杆讲述交流故事，为讲好中国故事贡献力量。

（作者是浙江大学传媒与国际文化学院新闻传播学博士）

(责编：王禹蘅、杨牧)