面对美国政客和民进党当局的阻拦施压，中美洲议会坚持作出正确选择，充分说明国际社会普遍坚持一个中国原则的格局不可撼动、不容挑战，任何制造“两个中国”“一中一台”的图谋都绝不会得逞

当地时间8月21日，中美洲议会全会通过取消台湾地区所谓“立法院”“常驻观察员”地位、接纳中国全国人大为常驻观察员的两项决议。上述决议再次表明，坚持一个中国原则是不可阻挡的时代潮流。

一个中国原则为1971年联合国大会第2758号决议所确认，是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是无可辩驳的历史和法理事实。台湾除了作为中国的一部分，没有其他国际法地位，无权加入只有主权国家能够加入的国际组织。近年来，巴拿马、多米尼加、萨尔瓦多、尼加拉瓜、洪都拉斯等中美洲国家纷纷选择同中国建交或复交，充分说明一个中国原则在中美洲地区已成为广泛共识。作为由中美洲地区主权国家组成的议会组织，中美洲议会决定取消台湾地区所谓“立法院”“常驻观察员”地位、接纳中国全国人大为常驻观察员，顺应地区国家与中国建立或恢复外交关系的大势，顺应地区国家人民加强与中国合作的期待。

绝大多数中美洲国家坚持一个中国原则，为加强同中国的各领域合作创造了政治条件，为地区人民带来了实实在在的福祉。巴拿马同中国建交后，双方在经贸、金融、农业、旅游、交通、海事等领域广泛开展互利合作。新冠疫情期间，中国为多米尼加抗疫提供有力支持，多参议院为此专门对中国予以表彰。萨尔瓦多同中国建交以来，国家图书馆、拉利伯塔德码头等两国合作项目有序推进。尼加拉瓜总统顾问、对华合作牵头人劳雷亚诺用“迅速”“高效”“丰硕”形容复交以来尼中关系发展。今年3月建交以来，中国与洪都拉斯已签署共建“一带一路”谅解备忘录，中国—洪都拉斯自贸协定第一轮谈判已于7月初启动。中美洲人民充分感受到，加强同中国的合作有利于促进国家发展、改善人民生活，是符合本国和地区利益的正确选择。

不久前，美国国会众议院通过一项所谓“台湾国际团结法案”，声称联合国大会第2758号决议“仅承认中华人民共和国政府是中国在联合国的唯一合法代表，但没有涉及台湾在联合国的代表权问题，也没有对中华人民共和国与台湾的关系采取立场”。这种论调肆意歪曲联合国大会决议，是美方在台湾问题上搞舆论欺诈的卑劣伎俩。据报道，中美洲议会有关动议提出后，美国一些政客企图打着“民主”的幌子对中国妄加抹黑，向中美洲议会施压。台湾民进党当局也鹦鹉学舌，混淆视听，甚至对有关中美洲国家恶语相向。面对美国政客和民进党当局的阻拦施压，中美洲议会坚持作出正确选择，充分说明国际社会普遍坚持一个中国原则的格局不可撼动、不容挑战，任何制造“两个中国”“一中一台”的图谋都绝不会得逞。

坚持一个中国原则是国际大义、人心所向、大势所趋，任何势力都无法阻挡。中美洲议会成员国中仅剩危地马拉未同中国建交，危国内接受一个中国原则的呼声日益高涨。相信世界上越来越多的国家、国际社会越来越多的成员将认清大势，作出符合时代潮流的正确决定。

《 人民日报 》（ 2023年08月23日 03 版）

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(责编：袁勃、胡永秋)