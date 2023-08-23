“中国印象”文旅商贸推介展与产业高峰论坛会场。泰国华人青年商会供图

人民网曼谷8月23日电（记者孙广勇）8月16日至21日，由中国贸促会和重庆（西永）对外文化贸易基地主办，泰国华人青年商会和重庆泓艺九洲国际文化艺术发展有限公司承办的“中国印象·中国好礼”国际文化商贸行系列活动在泰国曼谷举办。本次活动重点集成重庆文旅商贸优秀代表，搭建文化旅游国际传播矩阵，采取“文旅+经贸”的融合推广模式，开展对外贸易对接、文化交流合作、城市旅游推广活动，促进贸易合作，加强国际交流，助力经济复苏。

今年正值“一带一路”倡议提出十周年，“一带一路”倡议已经成为助推全球经济发展的新动力。中泰共建“一带一路”收获了累累硕果。泰国政府推出20年发展战略、泰国4.0发展规划，同“一带一路”发展理念和目标高度契合，两国发展战略和政策理念全面对接。中泰两国的经贸文化发展也迎来新的历史机遇。

8月20日，泰国中华总商会、泰国工商总会、泰华进出口协会、泰国华人青年商会等48家在泰商协会及企业代表约200余人参加了文旅商贸推介展与产业高峰论坛。

推介会上，泰国前副总理批尼致辞表示，本次活动正是积极响应“一带一路”倡议，强调了文化和人文交流的重要性，只有民心相通，增进两国人民的互相了解、才能促进商贸投资的可持续的发展。

中国驻泰国大使馆常禹萌参赞表示，中泰两国经贸和文旅合作方兴未艾，期待活动在展示重庆特色产品与服务的同时，也能够助力中国对泰文化贸易取得新发展，推动两国人文交流和双边合作打开新的发展空间，为中泰命运共同体建设做出贡献。

在随后的签约仪式上，来自重庆的企业分别就科技发展、文创产品、教育文化等板块与泰国多家公司签订了战略合作协议。在产业论坛环节，与会嘉宾就泰中文化产业的发展，以及在新环境新技术背景下双方产业的融合进行了分享与交流。

本次国际文化商贸行活动不仅包含文旅商贸交流推介展和产业论坛，还开展了与泰国当地各大商协会及代表企业的拜访对接活动。来自重庆的20家涵盖文化、科技、商贸等各个领域的企业拜访了泰国正大集团、泰国阳光电商产业园区等企业，以及泰国中华总商会、泰华进出口商会、泰国华人青年商会等商协会，举行座谈交流，开展业务对接，探讨行业趋势，取得了丰硕的成果。

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