“危机事件中的沟通策略：将全球背景融入实践”研讨会在泰国曼谷举行。人民网记者 白元琪摄

人民网曼谷8月22日电（记者白元琪）泰国民众联络厅携手联合国反恐怖主义中心和亚洲-太平洋地区广播发展机构在曼谷举办研讨会“危机事件中的沟通策略：将全球背景融入实践”，旨在与媒体记者和互联网相关行业人员分享在危机事件中可以采取的有效沟通策略和积极管理方法。

泰国民众联络厅副厅长素拉塔在致辞。人民网记者 白元琪摄

参与此次研讨会的约有100人，包括泰国民众联络厅官员和媒体从业者，外国媒体记者，以及来自国际媒体网络的代表们。与会成员们共聚一堂，热烈讨论媒体在处理危机情况时发挥的重要作用，以及如何提升媒体人员在危机管理方面的效率和能力。

首先是线上视频主旨演讲环节，联合国反恐怖主义中心官员丹尼斯·利夫顿表示，在今天的数字时代，虚假信息泛滥，有效的危机沟通，以及媒体实时发布准确信息，可以让各国民众在危机时刻增加信任、更加团结。危机沟通是一种积极主动的方法，通过保持开放的沟通渠道、传播准确的信息、揭露虚假信息来减轻各个行业受到的负面影响。

“准确和负责任的报告是有效危机沟通的关键组成部分，也是促进公众广泛讨论危机和相应解决办法的基础。我们正在创造机会，通过联合国反恐怖主义中心的危机沟通在线实践社区等平台和全球民众分享我们卓有成效的实践并共同完善。“

联合国反恐怖主义中心官员希安·哈钦森在做经验分享。人民网记者 白元琪摄

联合国反恐怖主义中心官员希安·哈钦森表示，恐怖分子正在利用媒体对危机的报道来达到他们宣传的目的。暴力极端分子使用沟通的方式首先是分裂，他们通过描述和设计特定内容来分裂公众，因为这让他们的招募工作变得更加容易。其次是建立他们自己的公共关系，非常有针对性地在文化上与他们试图接触的受众建立联系。

哈钦森介绍了联合国反恐怖中心免费公开的危机沟通策略工具包，内容包括该组织和全球政府官员、媒体记者和行业专家在危机沟通策略方面的实践技巧和经验。

在“危机管理的最佳实践”小组讨论环节，嘉宾热烈交流。人民网记者 白元琪摄

在之后的“危机管理的最佳实践”小组讨论环节中，亚洲-太平洋地区广播发展机构危机沟通专家顾问努斯拉特·瑞曼·拉纳进一步讨论了媒体在危机沟通中的角色，她认为，在当今相互关联的世界中，媒体和危机沟通的作用不可低估，并就媒体服务在危机时期塑造公众看法和反应的信息机制做了更多介绍。

泰国国家安全委员会政策研究员拉温尼帕·卡琳则从泰国本国安全法的角度阐述了泰国的危机管理计划，表示有效的危机沟通的关键是在危机发生之前做好准备，并确保已经制定了相应计划。在泰国，政府机构已经制定了具体的安全计划，包括国家应急计划和国家危机管理计划。这些计划还作为相关机构的框架，用于应对各种形式的威胁。

据介绍，泰国国家安全委员会办公室经过评估认为，在未来五年内，泰国可能面临许多形式的安全威胁，这些威胁变得更加复杂和难以预测。泰国不仅要对国家安全更要对全球安全进行评估。涉及的全球问题主要包括超级大国之间的冲突、技术变革和分歧、新兴和再次出现的疾病、跨国恐怖主义以及气候变化等。

泰国法政大学工程学院讲师瓦查拉·阿马西里则从工程基础设施这一层面对危机期间的通讯系统进行了分享，他说在处理危机时，泰国强调发展应对危机情况的通信机制，同时提供知识、培训和国家危机管理专业知识，以增强所有参与者的应对能力。并且根据事件指挥系统，设立紧急行动中心，整合各组织工作。

最后泰国资深媒体人格威就危机沟通中心数据库的实施和媒体在危机情况中的角色和责任和观众进行了交流。

(责编：刘叶婷、杨牧)