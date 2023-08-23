本报记者 林子涵

2017年1月11日，肯尼亚蒙巴萨民众在蒙内铁路首批内燃机车旁载歌载舞。

新华社记者 孙瑞博摄

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东起蒙巴萨港，西至内罗毕，一条480公里长的铁路线在东非大陆蜿蜒前行。这是建于肯尼亚的蒙内铁路，也是中非共建“一带一路”的标志性工程。2014年至2016年，肯尼亚瑞吉工程建筑公司董事长陈顺祥参与蒙内铁路多标段的桩基施工。期间，他和施工团队不断克服沿线地质难题，为工程建设扎下一根根坚实桩基。多年来，他持续深耕肯尼亚，陆续参与内马铁路一期、内罗毕快速路等旗舰项目的桩基工程，见证了“一带一路”框架下的中非合作深扎根、结硕果。

“为基建行业带来新机遇”

2013年，中国提出“一带一路”倡议，海内外高度关注。当时，作为桩基施工领域的资深“行家”，陈顺祥正考虑拓展业务。“一带一路”倡议的提出，令他振奋。

“那时，我经常看有关新闻，憧憬着‘一带一路’的未来。我意识到，‘一带一路’将为基建行业带来新机遇。”陈顺祥说。

作为“一带一路”框架下中非合作的早期项目之一，连接东非第一大港口蒙巴萨港和肯尼亚首都内罗毕的蒙内铁路项目稳步推进。中肯双方相继签署蒙内铁路融资备忘录、融资协议，工程的前期勘探工作也在有序进行。期间，陈顺祥得知项目邀请施工技术人才加入，立刻决定参与竞标。

2014年春天，陈顺祥与中国路桥集团签订了蒙内铁路桩基合同，参与蒙内铁路四标段35座铁路桥梁的桩基施工。这年5月，陈顺祥来到肯尼亚，进行地质考察。

尽管前期查阅了大量资料，但来到项目途经的马金杜镇附近，他还是吃了一惊。

“肯尼亚火山活动频繁，地质条件复杂。地勘结果显示，我们施工的区域历史上经历多次火山喷发，地表以下为岩浆岩和松软土层相间堆叠的结构。这意味着，施工时需要小心突破层层岩石和土质，向下挖掘出平整孔洞，才能顺利灌注混凝土、完成桩基施工。”陈顺祥说。

“铁路是百年工程，桩基质量马虎不得！”为此，他和技术人员反复进行多次实验，最终确定了施工方案。2014年12月，蒙内铁路项目正式动工，陈顺祥带着施工团队和专业设备踏上了东非大地。

施工的困难远比想象的多。陈顺祥和团队逐一破解了孔内漏浆、掉钻、卡钻和斜孔、塌孔、断桩缺水等难题。总结下来的经验，帮助团队此后不断提升施工效率。

18个月的施工期内，陈顺祥和团队不仅提前完成了蒙内铁路四标段的规定任务，还参与了五标段马林贝蒂特大桥、阿西河特大桥及八标段内罗毕火车南站人行天桥等项目的桩基施工。

“我们铺设的每根桩基，经过超声波检测，全部达到验收标准，合格率100%，为铁路日后平稳安全运行打下基础。”陈顺祥说。

“成为跨文化的民心桥”

为了方便肯尼亚民众日后管理，蒙内铁路注重聘用当地员工。建设期间，各施工团队也重视“授人以渔”，向当地员工倾囊相授技术经验。

“跨文化沟通是每个海外工程团队的必修课，我们也下了很大功夫。”陈顺祥说，施工前期，他们选择“慢工出细活”：每名中国“师父”带着五六名肯尼亚“徒弟”，手把手教。

为了保障施工进度，陈顺祥和团队吃住都在工地，人员实行“两班倒”，机器运转不停。除当值班组外，主要技术人员也随时待命。

“起初，当地员工对这样的工作强度很不理解。后来，看到中方快速有序的项目进展和高标准的交付成果，他们由衷表示敬佩，纷纷主动跟进。”陈顺祥说。

肯尼亚位于热带季风区，旱季干燥无雨，部分施工路段尘土飞扬。“那时，我们的饭菜里常有沙土，吃在嘴里咯吱作响，但团队里没有人叫苦喊累。中国人勤恳踏实的态度，感染了当地人。常有人向我们竖起大拇指，表示肯定。”陈顺祥说。

顺利完成蒙内铁路桩基项目后，陈顺祥和团队继续在肯尼亚工程建设领域稳扎稳打。

2016年10月，连接内罗毕与肯尼亚边境城市马拉巴的内马铁路一期工程开工，标志着蒙内铁路将从内罗毕向肯尼亚—乌干达边界地区延伸。2017年3月起，陈顺祥带领团队参与内马铁路一期桩基工程建设，承建了12座铁路桥的桩基施工项目。

“我们聘用多名蒙内铁路项目培养出来的肯尼亚员工。当年每个班组约有12名中方员工。如今，每个班组只有两名中国‘师父’，其他全部为当地人，部分肯尼亚员工具备了带队伍的能力。还有当地员工参与企业管理工作，成为公司的股权‘合伙人’。”陈顺祥说，“看到当地员工‘上手’，我由衷高兴，也越发感受到，‘一带一路’倡议不仅成就了基建‘硬联通’，也促成了共建国家民众‘心联通’。我们参与建设的座座铁路桥都成为跨文化的民心桥！”

“赢得了当地人真心认同”

2017年5月31日，蒙内铁路建成通车。6年来，蒙内铁路宛如东非大地上的一条“大动脉”，促进了肯尼亚及周边的经贸往来。2019年10月17日，内马铁路一期工程货运通车。内马铁路与蒙内铁路联动，有望为肯尼亚带来更多经济社会效益。根据肯尼亚2030远景规划，蒙内铁路还将连接坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和南苏丹等国家，促进东非铁路网建设。

2020年起，陈顺祥参与内罗毕快速路高架桥等项目的桩基施工，此外，还承接了内罗毕东北环安居改造、纳库鲁地热电站桩基工程、马拉巴火车站堆场施工、加里萨路桥营地建设等项目。有了前期的经验积累，各项目顺利进行。

“肯尼亚正积极推进现代化建设，基建需求很强。我目前还在内罗毕从事房地产项目建设，希望把中国‘小区’的概念带到肯尼亚，为当地修建安居工程。”陈顺祥说。

陈顺祥介绍，内罗毕人口稠密，当地政府已将改善住房问题纳入2030远景规划。

“我们在内罗毕快速路附近购得60亩土地，计划建造20栋楼、共2300套住宅。建成后，有望解决7000人的住房问题。此外，住宅项目与内罗毕快速路末端的连接路段，也在有序推进道路硬化施工。”陈顺祥说。

回顾2014年至今在肯尼亚参与的桩基施工经历，陈顺祥有许多心里话。

“‘一带一路’建设切实帮助肯尼亚改善基础设施，给当地带来了先进技术和管理经验，赢得了当地人真心认同，我们也与当地人建立了深厚情谊。”陈顺祥说，“如今，看到蒙内铁路、内马铁路上列车飞驰，内罗毕快速路上车水马龙，我很自豪。我期待着肯尼亚的幸福之路不断延展，也盼望着中非合作之路越走越宽。”

(责编：曹欣悦、刘洁妍)