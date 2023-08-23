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中国车在全球“圈粉”

叶 子
2023年08月23日08:51 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　参观北汽福田位于北京的展车广场，重卡、轻卡、中卡等10余种车型一一陈列。工作人员介绍，这些车，不仅在我们国家发挥重要作用，在地球的另一端，也受到非洲朋友们的欢迎。例如，北汽福田的“VAN”已成为南非公交行业的主流品牌之一。今年6月，在南非年度车型评选中，北汽最新一代X55车型夺得年度家用SUV大奖。

　　南非人乘公交，坐的车里有中国车。南非人最爱的家用SUV，同样有中国车。这让我想起，前不久，一位朋友在埃及出差，使用打车软件叫车，叫到的竟是一辆熟悉的中国车。在非洲大地，中国车的身影随处可见。

　　中国汽车为何能在非洲打开市场？正如埃及汽车经销商协会主席乌萨马·阿卜杜勒-马吉德所说，中国汽车吸引消费者的原因在于“物美”。考虑到当地人的实际需求，中国车企推出更受欢迎的车型、提供分期付款的销售方案、承诺更加贴心的售后服务，这些，都让中国车更具优势。有分析认为，中国汽车品牌注重经济性、安全性、创新性和本地化生产，得以突破重重障碍，在竞争激烈的市场站稳脚跟。

　　对于非洲当地人，中国车不仅是生活伙伴，也是生产资料。无论是开网约车，还是从事运货、客运，中国车帮许多非洲人解决了生计问题。除了汽车，非洲人也爱中国的自行车、摩托车、火车机车等。前些年，中国制造的自行车、摩托车等，因为结实耐用，受到非洲朋友青睐。曾经，他们用中国自行车来搬运成批的香蕉，骑着中国造的摩托车去相亲；今天，他们开着中国汽车运输，甚至在结婚时用中国车作为婚车。中国车是生产生活工具，也见证了非洲朋友们越过越有滋味儿的生活。

　　放眼全球，越来越多人爱上中国车。在欧洲的挪威，一些新人结婚用比亚迪汉作为婚车；在东南亚，中国汽车品牌在泰国首都曼谷热门商圈的体验店还未正式开业，就接待了不少意向用户；在中亚，走在乌兹别克斯坦首都塔什干街头，中国新能源公交车和中国品牌私家车不再新鲜；在中东，阿联酋阿布扎比政府旗下投资机构等接连对中国汽车品牌进行投资；在南美的智利，像大通、奇瑞、长城、长安、江淮、福田、江铃等中国汽车，已是当地人的购车首选……中国车，在全球范围内成功“圈粉”。

　　继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆之后，中国乘用车市场信息联席会预计，今年中国汽车出口规模将达到400万辆。中国今年有望成为全球第一大汽车出口国。抛开数据，打开短视频平台，更加鲜活生动的感受扑面而来。来自不同国家的用户，主动在社交媒体上分享中国车的驾驶感受，甚至有外国人为了体验中国智能汽车的语音控制功能，学习说起中国话。

　　作为公认的“人类工业文明皇冠上的明珠”之一，汽车工业一直备受各大制造强国重视。近年来，中国汽车产业取得长足进步，阔步走向国际市场。出海，正在成为中国汽车的关键词。尤其是在电动车时代，中国车企在技术、车型、价格、产业链等方面优势突出，品牌形象也逐渐被认可。随着新技术的不断涌现和市场空间的不断延伸，相信中国汽车产业将为全球用户带来更多惊喜。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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