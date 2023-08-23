人民网内罗毕8月22日电（记者黄炜鑫、通讯员田雨）当地时间8月22日，中国海油携手第22批中国（云南）援乌干达医疗队在翠鸟油田项目所在的布胡卡社区开始开展为期3天的义诊活动。乌卫生部、石油管理局、基库贝地区行政及卫生官员等出席活动启动仪式并致辞。

义诊活动现场。田雨摄

此次义诊以“让生活更健康，让明天更美好”为主题。由5名援乌医疗队员、18名公司医务人员及当地社区医生组成的义诊团，开展本地语言的健康医疗知识培训讲座、健康检查与健康咨询等活动。此次义诊活动涵盖消化内科、普外科、中医针灸科、眼科、耳鼻喉科等专科诊疗，以及血糖、血压等健康指标测定。

义诊活动现场。田雨摄

乌卫生部代表索菲·那玛索深情感谢中国海油十年如一日对乌干达石油工业及卫生事业发展作出的贡献以及对项目周边社区的支持与帮扶，细数了跨崖公路、引水工程、安置房、捐资助学、公益环保等项目为当地居民带来的实实在在的好处。同时，对中国专家从首都坎帕拉不远千里来到基库贝地区带来无私的卫生健康援助表示敬意。此次活动完美诠释了中乌人民亲如一家，愿中乌友谊地久天长。

义诊活动现场。田雨摄

基库贝地区副主席阿尔弗·文森特在致辞中感谢中国海油长期对该地区医疗和民生工程的大力支持，小小的渔村因中国企业的到来而变得不一样。此次义诊活动，除了让村民们得到了诊疗服务，也为社区医疗中心的医护人员提供了一次宝贵的学习机会，我们倍感荣幸。

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