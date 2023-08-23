新华社联合国8月22日电 中国常驻联合国副代表戴兵22日在安理会利比亚问题公开会上发言，强调在利比亚问题上不要一味外部施压。

戴兵指出，利比亚问题是政治、历史、民族等多重因素作用结果，外部施压干涉是利比亚局势动荡的重要根源。近期，利比亚各方和阿盟等区域组织多次呼吁在利比亚问题上尊重利主权和自主权。国际社会要坚持“利人主导、利人所有”的原则，尊重利比亚有关各方的呼声，照顾各方合理关切，不要一味外部施压或强加解决方案。

戴兵表示，当前利比亚政治进程处于关键阶段。中方赞赏“6+6”联合委员会为达成选举法草案所做工作，注意到利比亚国民代表大会批准有关草案。中方支持利比亚各方在现有基础上开展对话，扩大共识，推动实现全面、包容的政治过渡进程。

戴兵说，近期利比亚首都的黎波里爆发激烈冲突，造成人员伤亡。中方呼吁利比亚各方保持克制，避免采取升级行动，维护好停火局面。外部武装和雇佣兵撤离是影响利比亚和地区安全的重要问题，苏丹局势的外溢影响也不容忽视。中方支持利比亚同地区国家加强沟通合作，确保有关撤离进程平稳有序推进，维护利比亚和地区共同安全。

戴兵表示，中方注意到利比亚石油产量逐步恢复，经济形势有所改善，欢迎利比亚近期统一央行等重要举措。国际社会要帮助利比亚统筹推进政治和解和促进经济重建等目标，为利比亚开展对外贸易投资合作提供更多支持。利比亚政府被冻结资产是利比亚人民的共同财富，应用于国家重建和发展。安理会和利比亚制裁委员会要高度重视被冻结资产损失问题，采取切实解决举措。

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