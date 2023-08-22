夏庄

近期，美国一些政府官员频频炒作“经济胁迫”概念，甚至拉拢盟友要反制所谓中国“经济胁迫”。事实上，美国是当今世界最大经济胁迫国。美国经济胁迫尽显其霸权本质，已经成为当今世界经济的最大威胁。

美国是经济胁迫和胁迫外交的始作俑者。美国惯于指责别国以大国地位、胁迫性政策、经济胁迫方式要挟他国服从，搞胁迫外交。仅以美国臭名昭著的制裁为例，美国不断扩大“长臂管辖”范围，动辄对别国滥施制裁。据统计，从2000年到2021年美国对外制裁增加933%。仅特朗普政府就实施3900多项制裁，相当于平均每天挥舞3次“制裁大棒”。美国迄今对世界上近40个国家实施过单边经济制裁，全球近一半人口受到影响。

滥用出口管制，强推单边制裁，设置“小院高墙”，实施技术封锁，干扰经贸往来，“钓鱼执法”诱捕他国公民……美国经济胁迫手段五花八门，无所不用其极。“长臂管辖”“高额关税”“市场准入”“操纵汇率”“反倾销、反补贴”“保护知识产权”都被公然纳入其维护全球霸权的“工具箱”。近年来，美方不断泛化国家安全概念，滥用出口管制等措施，甚至不惜牺牲盟友切身利益，胁迫一些国家对中国采取贸易保护做法，人为推动产业“脱钩断链”。“美元是我们的货币，却是你们的麻烦。”美国前财政部长约翰·康纳利的话尽显美国经济胁迫丑恶嘴脸。

美国“经济胁迫”手段之狠、政策之黑，令人发指，甚至其盟友也深受其害。2013年，美国援引其国内法——《反海外腐败法》，以存在海外贿赂行为为由，将阿尔斯通高管皮耶鲁齐逮捕，并诱使其签订认罪协议，以此套取更多对阿尔斯通公司不利的证据和信息，最终阿尔斯通公司不得不接受美国通用电气的收购要求。

上世纪80年代，日本半导体产业蓬勃发展，威胁美国企业。美国迫使日本签订《美日半导体协定》，先后对日本半导体、计算机等多种产品实施贸易制裁，削弱日本产业竞争力和发展。据美国《华尔街日报》等媒体报道，1985年时任美国副贸易代表莱特希泽与日本谈判钢铁进口问题时，将日方的谈判清单折成纸飞机投向日方，这成为美国霸权和经济胁迫的惊人一幕。

美国任意实施经济胁迫，世界各国深受其害，发展中国家更是首当其冲。乌克兰危机爆发后，美国对俄罗斯进行极限制裁，导致国际金融及大宗商品市场剧烈波动，威胁全球产业链供应链安全。美国政府将其冻结的70亿美元阿富汗资产挪作他用，这种“赤裸裸的抢劫”行为让阿民众生活雪上加霜。美国长期对叙利亚非法施加严酷单边制裁，使得叙利亚经济发展和重建进程面临重重困难。

美国任意实施经济胁迫，目的是维护自身霸权。而美国实施经济胁迫肆无忌惮，一方面因为是美国的军事霸权、经济霸权等依然存在；另一方面，是美国政府无视国内贫富分化日益严重、政治极化愈演愈烈的现实，试图“内病外治”，以指责别国为借口掩盖政治治理不力的窘境。

世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。当今世界，政治多极化、经济全球化深入发展，新兴市场和发展中国家群体性崛起，越来越多的国家批评、反思、抵制美国经济胁迫。而中国发展的步伐不可阻挡，民族复兴的历史进程不可逆转，针对中国搞经济胁迫注定失败。

(责编：贾文婷、杨牧)