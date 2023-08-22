□ 聂书江

近日，巴西、委内瑞拉等8个南美洲国家领导人及代表在巴西举行的亚马孙峰会上共同签署了《贝伦宣言》，就减少亚马孙雨林砍伐规模、金融机制设置以及在《亚马孙合作条约》框架下设立多个跨国合作机制等达成共识。8个签署国一致同意，呼吁发达国家兑现它们在帮助发展中国家应对气候变化上作出的承诺，并设立新的援助目标。

亚马孙雨林被称为“地球之肺”。然而，最近几年，亚马孙雨林正逐渐失去受干扰后的恢复能力。英国埃克塞特大学科学家列顿提醒人们，如果亚马孙雨林萎缩到了临界点，我们将失去雨林，这会对全球气候产生重大影响。世界自然基金会发布的《亚马孙雨林报告》指出，如果不采取紧急行动，亚马孙雨林可能会陷入不可挽回的境地，直接影响生活在亚马孙地区的约5000万名居民、511个原住民群体，并加剧全球气候变化和生物多样性危机。

发达国家在亚马孙雨林的破坏方面负有不可推卸的责任。自从16世纪被葡萄牙殖民者发现后，巴西等国家就成为西方国家重要的木材来源地。“强大地球”“巴西记者”和“生态风暴”等环保组织的联合调查发现，最近几年，亚马孙雨林还出现了“英国人吃肉，亚马孙遭殃”的现象。调查发现，英国畜牧业约70%的大豆饲料是通过美国大宗商品巨头嘉吉公司从巴西采购的。为了满足英国人的饲料需求，嘉吉供货商不得不日夜不停地砍伐雨林。仅去年一年，亚马孙雨林的损毁面积就达1.2万平方公里，约等于每分钟就有4个足球场大小的森林消失。

发达国家的援助却是口惠而实不至。今年2月上旬，巴西总统卢拉访美期间，美国总统拜登表示愿意为亚马孙基金提供5000万美元的资助。但是，当巴西环境部长玛丽娜·席尔瓦会见美国总统气候问题特使约翰·克里时，后者却表示，美国致力于加强与亚马孙基金的合作，但由于资助该基金的资金数量仍需要得到国会的批准，目前他不能确认任何细节。

不出力也就算了，有些发达国家还借题发挥。2019年，几个发达国家表示，由于巴西没有履行保护环境的承诺，故而他们反对批准欧盟与南方共同市场的自由贸易协定，并暂停亚马孙基金保护森林项目的贷款。卢拉批评这种以保护环境为借口、强加贸易壁垒和歧视性措施、无视亚马孙地区国家监管框架和政策的行为是“绿色新殖民主义”。一直关注环保议题的美国前副总统戈尔曾经指出，西方国家在环保议题上更多停留在口号上，缺乏真正的政治意愿。

保护亚马孙雨林，负有历史责任的发达国家应采取切实可行的措施，履行提供和调拨资源的承诺，包括实现每年1000亿美元气候资金的目标，而不能站在岸上观船翻，尤其不能扰乱全球绿色产业链和供应链，破坏各国实现可持续发展目标的努力，这与国际社会应对气候变化的集体行动背道而驰。

（作者为中国政法大学光明新闻传播学院副教授、传播学所副所长）

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