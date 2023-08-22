新华社北京8月21日电 全国人大常委会委员长赵乐际21日下午在人民大会堂同塔吉克斯坦议会上院议长鲁斯塔姆·埃莫马利举行会谈。

赵乐际表示，在习近平主席和拉赫蒙总统的战略引领下，中塔关系实现跨越式发展，达到历史最好水平。今年5月，两国元首共同宣布推动构建世代友好、休戚与共、互利共赢的中塔命运共同体，为中塔关系发展擘画了新的宏伟蓝图。中方愿同塔方一道，落实好两国元首重要共识，加强战略互信，深化务实合作，增进民心相通，维护共同安全，推进国际协作，推动两国关系不断向前发展。

赵乐际说，中国是最早同塔吉克斯坦建交的国家之一，双方率先构建发展共同体和安全共同体，树立了共建人类命运共同体的典范。中方感谢塔方长期以来在台湾、涉疆、涉港、人权等涉及中方核心利益和重大关切问题上始终给予坚定支持，将一如既往支持塔方走符合本国国情的发展道路。中塔共建“一带一路”硕果累累。近年来，双方克服疫情等不利影响，经贸合作逆势上扬，展现出强大韧性与活力。希望深化经贸、投资、互联互通、农业等传统领域合作，开辟数字经济、人工智能等创新领域合作。继续办好孔子学院、鲁班工坊，促进地方合作，夯实世代友好的民意基础。深化打击“三股势力”及毒品犯罪等领域合作，共同防范域外势力渗透干涉，共同维护地区和平稳定。

赵乐际表示，中国全国人大愿同塔议会共同努力，立足自身职能职责，加强各层级交流，深化立法、监督等领域合作，为双边关系发展提供坚实法律保障。加强在各国议会联盟等国际和地区议会组织的沟通协调，维护发展中国家共同利益。

鲁斯塔姆·埃莫马利表示，塔中全面战略伙伴关系为两国睦邻友好和互利合作提供了广阔空间。塔方坚定恪守一个中国政策。塔议会愿加强同中国全国人大的友好交流，为推动构建塔中命运共同体不懈努力。

会谈后，赵乐际与鲁斯塔姆·埃莫马利共同签署了《中华人民共和国全国人民代表大会与塔吉克斯坦共和国议会上院合作协议》，并见证了有关领域合作协议签署。

张庆伟参加上述活动。

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