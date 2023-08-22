本报北京8月21日电 （记者王俊岭）海关总署21日发布数据显示，今年前7个月，我国对其他金砖国家进出口总值2.38万亿元，同比增长19.1%，远超同期我国外贸0.4%的整体增速，占我国外贸进出口比重提升1.6个百分点至10.1%。其中，前7个月，我国对其他金砖国家出口1.23万亿元，增长23.9%；进口1.15万亿元，增长14.3%，均保持较快增长。

具体来看，机电、劳动密集型产品拉动我国出口增长。前7个月，我国对其他金砖国家出口机电产品7594.5亿元，同比增长38%，占同期我国对其他金砖国家出口总值的61.7%。其中，锂电池、电动载人汽车出口成倍增长，增速分别为129.5%和601.3%。同期，我国对其他金砖国家出口劳动密集型产品1578.1亿元，增长20.5%。

能源资源、农产品有力促进相关国家产品输华。前7个月，我国自其他金砖国家进口原油、煤及褐煤、天然气等能源产品4227.8亿元，增长17.3%，占同期我国自其他金砖国家进口总值的36.7%。同期，我国自其他金砖国家进口农产品2702.4亿元，增长14.9%，占23.5%。

民营企业持续开拓金砖国家市场，与其他金砖国家贸易往来活跃。前7个月，我国民营企业对其他金砖国家进出口1.36万亿元，同比增长29.4%，占同期我国与其他金砖国家进出口总值的57.1%，成为我国“金砖贸易”的主力。

(责编：崔越、刘洁妍)