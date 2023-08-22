新华社墨西哥城8月21日电（记者廖思维）基多消息：厄瓜多尔全国选举委员会主席阿塔曼特20日表示，厄瓜多尔将于10月15日举行第二轮总统选举。

截至目前，厄瓜多尔20日举行的总统选举已完成超过90%的计票工作。左翼“公民革命”总统候选人路易莎·冈萨雷斯以33.31%的得票率领先，中右翼“全国民主行动联盟”总统候选人丹尼尔·诺沃亚以23.66%的得票率紧随其后，排在第三的是本月9日遭枪杀的总统候选人费尔南多·比利亚维森西奥的继任者、右翼“建设运动”候选人克里斯蒂安·苏里塔，得票率为16.51%。

厄宪法规定，总统选举中，首轮投票得票率过半，或得票率超过40%且领先第二名多于10个百分点的候选人直接当选总统；如果没有候选人达到以上条件，得票率居前两位的候选人进入第二轮投票，得票多者当选。

根据选举日程，20日大选的计票工作将持续至8月30日，最终结果将于9月23日公布。

厄瓜多尔20日举行总统和国民代表大会（议会）选举，选出总统、副总统以及议会137名议员，任期至2025年。据厄全国选举委员会表示，此次大选实际参与率达到82.26%。

8月9日，厄总统候选人比利亚维森西奥在厄首都基多北部参加选举集会时遭枪杀，总统拉索宣布全国进入为期60天的紧急状态。这是厄瓜多尔首次在紧急状态下举行大选。

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