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大熊猫幼崽“小奇迹”在美国迎来3岁生日

2023年08月22日08:19 | 来源：新华网
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　　8月21日，大熊猫幼崽“小奇迹”在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园享用生日蛋糕。新华社记者 刘杰 摄

　　新华社华盛顿8月21日电 在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园出生的雄性大熊猫幼崽“小奇迹”21日迎来3岁生日。

　　8月21日，大熊猫幼崽“小奇迹”在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园享用生日蛋糕。华社记者 刘杰 摄

　　当天上午，饲养员们把专门为“小奇迹”设计和制作的多层水果蛋糕送到庭院里。“小奇迹”慢悠悠地走到蛋糕旁开始惬意享用。在场游客齐声为“小奇迹”唱生日快乐歌。

　　8月21日，大熊猫幼崽“小奇迹”在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园享用生日蛋糕。新华社记者 刘杰 摄

　　据介绍，蛋糕顶部醒目的数字“3”由冰冻稀释苹果汁和菠萝汁制成，蛋糕上点缀着苹果、红薯、胡萝卜和竹子，还涂抹上红薯泥、胡萝卜泥和蜂蜜等。

　　8月21日，游客在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园观看大熊猫幼崽“小奇迹”过生日。新华社记者 刘杰 摄

　　专程从弗吉尼亚州东南部赶来的杰米·奎克衣服上印着“小奇迹”吃竹子的照片。她告诉记者，大熊猫非常可爱，她特别喜欢大熊猫，“小奇迹”是她的最爱，期待未来有机会去中国看大熊猫。

　　8月21日，游客在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园观看大熊猫幼崽“小奇迹”过生日。新华社记者 刘杰 摄

　　史密森学会国家动物园和生物保护研究所主管布兰迪·史密斯在接受新华社记者采访时说，“小奇迹”很健康，过得很开心，体重已经超过200磅（约合91公斤）。自出生以来，“小奇迹”给人留下许多美好回忆。

　　8月21日，大熊猫幼崽“小奇迹”在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园享用生日蛋糕。新华社记者 刘杰 摄

　　史密森学会国家动物园位于华盛顿市西北部，1972年4月迎来首批中国大熊猫“玲玲”和“兴兴”。2000年底，雌性大熊猫“美香”和雄性大熊猫“添添”抵达该动物园。旅美期间，“美香”先后诞下4只健康大熊猫幼崽，包括2020年8月21日出生的“小奇迹”。

　　8月21日，大熊猫幼崽“小奇迹”在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园享用生日蛋糕。新华社记者 刘杰 摄

　　去年，史密森学会国家动物园举行了一系列活动庆祝大熊猫抵达美国50周年。

　　8月21日，大熊猫幼崽“小奇迹”在美国首都华盛顿史密森学会国家动物园享用生日蛋糕。新华社记者 刘杰 摄

(责编：崔越、刘洁妍)

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