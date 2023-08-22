本报记者 管克江 闫韫明

“金砖合作机制为新兴市场国家和发展中国家合作提供了广阔平台。”南非金砖国家工商理事会主席布西·玛布扎近日在南非约翰内斯堡接受本报记者专访时表示，金砖国家领导人第十五次会晤是3年多来金砖国家领导人会晤首次线下举办，意义重大。去年金砖“中国年”成果丰硕，期待本次会晤能延续良好合作势头，深化金砖国家在各领域的务实合作。

金砖国家工商理事会是金砖国家工商界开展交流合作的重要机制。玛布扎说，在金砖国家合作框架下，加强和促进工商界在经济、贸易、商务和投资等领域的交流合作不可或缺。金砖国家领导人第十五次会晤期间，金砖国家工商界人士将积极参与相关活动，为深化金砖合作贡献智慧。

“中国为金砖合作贡献重要力量。”玛布扎表示，中国一直是金砖合作机制的坚定支持者和参与者。当前世界发展面临众多不确定性，中国为深化金砖合作提出倡议，广受欢迎。作为世界第二大经济体，中国经济保持较快增长，展现出韧性，也为其他国家提供了发展新机遇。同时，中国积极与其他金砖国家分享发展经验。如今，南非正大力发展太阳能、风能等可再生能源，中国企业和中国技术提供了巨大助力。

玛布扎长期从事非洲地区金融投资和管理业务，非常关注新开发银行的发展。她说：“我很高兴地看到，新开发银行有力支持了金砖国家的基础设施建设，例如为南非铺设电缆提供了资金支持。新开发银行不断拓展支持领域，将为金砖国家及其他新兴市场国家和发展中国家可持续发展注入动力。”

在南非期间，习近平主席将同南非总统拉马福萨共同主持中非领导人对话会。玛布扎表示，非洲大陆人口增长快、矿物和能源储量丰富，非中合作领域广、潜力大。当前，中国同非洲国家高质量共建“一带一路”，加快推动基础设施建设，将为非洲大陆的互联互通和经济长足发展创造条件。“粮食安全是非洲大陆面临的一大挑战，期待‘金砖+’在农业领域的合作帮助广大非洲国家更好维护粮食安全。”

今年7月，玛布扎第一次访问中国。“中国是一个非常美丽的国家。”玛布扎表示，尽管在多年的交流合作中对中国已有一定了解，但在中国的见闻依然让她耳目一新，“中国展现出的井然有序和市场活力令人印象深刻，期待今后能有更多机会访问中国”。

（本报约翰内斯堡8月21日电）

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