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中国常驻联合国代表呼吁防止巴以局势走向彻底失控

2023年08月22日05:27 | 来源：新华网
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　　新华社联合国8月21日电 中国常驻联合国代表张军21日在安理会中东巴勒斯坦问题公开会上发言，呼吁国际社会以坚定的政治意愿，有效的外交行动，果断的集体努力，防止巴以局势走向彻底失控，推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决。

　　张军指出，要坚决反对暴力和暴力煽动，切实维护国际法。一段时间以来，巴以地面局势高烧不退，消极事态接二连三，暴力循环升级加剧，造成大量平民伤亡，中方对此深表关切。中方谴责一切针对平民的暴力，谴责针对儿童的杀戮和侵害，反对安全部队过度使用武力。有关各方必须保持冷静克制，占领方应切实履行国际法义务，切实保障被占领土民众及财产安全。

　　张军说，定居点野蛮扩张持续改变被占领土现状，违反国际法和安理会决议，进一步加剧巴以冲突对立。中方强烈敦促停止一切定居点活动，遏制愈演愈烈的定居者暴力。耶路撒冷宗教圣地关乎信众宗教情感，必须旗帜鲜明反对不负责任的挑衅和煽动，切实尊重宗教圣地历史现状，尊重约旦对圣地的管辖权。

　　张军表示，要促进经济发展，切实保障民生。中方呼吁以色列放松和取消对被占领土上人员和物资流动、土地使用的不合理限制，为约旦河西岸巴勒斯坦社区发展创造条件，尽快解除对加沙地带封锁。中方呼吁国际社会关注和支持巴勒斯坦经济民生需求，提供人道主义帮扶，帮助巴方缓解财政危机。

　　张军强调，要兑现国际承诺，切实推进“两国方案”。国际社会必须把巴勒斯坦问题放在国际议程的更优先位置，联合国及安理会必须以时不我待的紧迫感，为推进“两国方案”采取有力行动，承担《联合国宪章》赋予的责任，切实维护公平正义。

　　张军说，中方欢迎近期举行的埃及、约旦和巴勒斯坦三方首脑会议，支持召开更大规模、更具权威、更有影响的国际和平会议，为重启和谈创造条件。中方愿继续同国际社会一道，为早日实现巴勒斯坦问题全面公正持久解决，促进中东地区持久和平稳定作出不懈努力。

(责编：胡永秋、袁勃)

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