新华社北京8月21日电 题：擘画中南全面战略伙伴关系新篇章 推动金砖、中非合作取得新发展——多国人士高度评价习近平主席在南非媒体发表署名文章

新华社记者

8月21日，在赴约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问之际，国家主席习近平在南非《星报》《开普时报》《水星报》和南非独立媒体网站发表题为《让中南友好合作的巨轮扬帆远航》的署名文章。

习近平主席的署名文章引起南非和多国人士强烈共鸣。他们表示，这篇署名文章高屋建瓴，既抚今追昔，又展望未来，相信习近平主席此访将为步入“黄金时代”的中南全面战略伙伴关系取得更大发展注入强劲动力，也将推动金砖合作和构建新时代中非命运共同体行稳致远，取得更大成就。他们期待中国继续在维护多边主义、聚焦共同发展、改革完善全球治理等方面发挥重要作用，携手各方推动构建人类命运共同体。

传承亲如兄弟的友好情谊

21日，南非最有影响力的英文报纸之一《星报》在头版头条刊登了习近平主席的署名文章，文章给南非民众带来关于习近平主席来访、总结和展望两国发展务实合作和友好关系的“第一手消息”。

《星报》总编西菲索·马赫兰古仔细研读了文章，非常认同习近平主席就中南、中非及金砖合作未来发展发表的重要论述，为该报有幸刊发这篇文章感到兴奋。马赫兰古对习近平主席在文章中对中南友好历史的动人回望感触颇深，他表示，中国和中国共产党长期以来一直是南非和非洲国家的好朋友，南中友好关系在未来拥有巨大发展潜力，南非希望在信息科学、空间技术以及生物医疗等领域同中国展开交流与合作。

“习近平主席用‘潮平两岸阔，风正一帆悬’展望中南关系，相信这也是对金砖合作和中非合作的最好诠释。”马赫兰古说。

“习近平主席的署名文章彰显了他对南非人民的关心，将有力推动两国民间交流与友谊。我们很荣幸能够刊登这篇文章。”南非独立传媒集团执行主席伊克巴尔·苏尔韦说。

苏尔韦表示，习近平主席的署名文章内涵丰富，涵盖了南中友好关系的方方面面。文章高度评价两国各领域合作成果，呼吁中南做中非友好的传承者。“习近平主席多次来访证明了南非在他心中的特殊地位。南非民众十分欢迎习近平主席的到访，其他非洲国家也充满期待。”

习近平主席在署名文章中高度赞扬两国“亲如兄弟的友好情谊”，这令南非《公民报》资深记者布莱恩·索库图备受鼓舞。他说，建交25年来，南中两国在经贸、技术、教育、创新、人文等各领域都保持着十分密切的合作关系，习近平主席此次访问对深化两国经贸及各领域合作具有重大意义。

近年来，共建“一带一路”项目与南非发展战略对接，中国企业在南非建设运营的德阿风电项目为当地居民提供清洁可再生能源，照亮30万户家庭；中国企业投资建设的现代化家电产业园提升了当地制造业水平，将“南非制造”推向全球市场。南非《非洲时报》总编辑马哈沙·兰佩迪感慨地说，南非在基础设施建设、技术进步等方面获得了中国的有力支持帮助。

“南中关系在经贸、政治、基础设施建设、科技等领域取得长足发展；在国际舞台上，南中两国在许多国际多边机制特别是在联合国开展了重要合作。”兰佩迪非常赞同习近平主席在署名文章中关于两国“在重大国际和地区问题上保持协作，践行真正的多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展”的论述。

“两国人民友好关系的美妙之处在于文化的相似性。”南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃对习近平主席在署名文章中谈到的“南非乌班图思想倡导‘仁爱、共享’，同中国儒家‘仁民爱物、天下大同’理念不谋而合”表示非常认同。他说，两种文化的相似性促使两国人民互敬互爱，非中双方人民可以通过学习对方的文化，开展各种体验活动，增进对对方传统的了解，从而收获更多。

“我曾经去过中国30多次，感受到了中国人的温暖、友善、好客。非洲文化也正逐渐传播到中国，被中国人民认同。”蒙亚埃说。

推动中南关系不断向前发展

新的历史起点，新的憧憬期待。习近平主席在文章中说，“我期待通过这次访问，同拉马福萨总统一道，擘画中南全面战略伙伴关系新篇章”。这令兰佩迪深感振奋，他说，期待习近平主席在访问中提出与南非加强合作的倡议。

习近平主席在文章中强调的“要加强发展战略对接，做大做强基础设施建设、数字经济、科技创新、能源转型等领域合作”令兰佩迪感触颇深。他说，“在双方合作下，南非实施了很多基础设施项目，很多南非人正在使用中国产品和技术”，“如果你问南非人有关南非经济、贸易和科技的未来，大多数人都会提到与中国的关系”。

南非执政党非洲人国民大会全国执行委员会委员达科塔·莱胡特对习近平主席在文章中强调的“坚定支持对方自主探索符合本国国情的现代化道路”印象尤为深刻。他说，中国消除绝对贫困的经验值得南非借鉴，“我们必须加强两国之间的关系”。

“我们非常感谢习近平主席将民间交流放在心上。”苏尔韦对习近平主席在文章中强调“要发挥两国人文交流全方位、多层次、机制化发展优势，继续推动文化、旅游、教育、体育、媒体、地方、青年等领域交流合作”印象深刻，认为南非民众能直接从文章中了解习近平主席的所思所想，进一步推动双方民间交流。“习近平主席多次强调弘扬全人类共同价值，这也是民间交流的使命所在。”

“习近平主席对南非的国事访问具有十分重要的意义。”南非独立在线新闻网站主编兰切·威滕仔细阅读署名文章后说，文章从历史讲到未来，展现出两国关系十分牢固，而且具有广阔发展空间。他表示：“我对南中在基础设施建设、数字化转型和消除贫困等领域的合作非常感兴趣。我认为南非可以从中国学到很多东西。”

促进金砖、中非合作取得更大成就

习近平主席这次来到南非的另一项重要议程是出席金砖国家领导人会晤，这是金砖峰会第三次走进非洲这片充满活力和希望的大陆。在南非期间，习近平主席还将同南非总统拉马福萨共同主持中非领导人对话会。多国人士表示，金砖盛会再次来到非洲，不仅将进一步深化金砖国家各领域务实合作，也将加强金砖国家同非洲及其他新兴市场和发展中国家的对话与合作，发出维护多边主义、聚焦共同发展的响亮声音，中国在这一过程中发挥着重要作用。

“中国在金砖合作机制中发挥着重要作用。”巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺认为，习近平主席在署名文章中提出“引领金砖合作机制在全球治理体系中发挥更加重要的作用，发出更加响亮的金砖之声”这一论述意义重大。“习近平主席是当今世界最具引领力的政治领导人，相信习近平主席此行将推动金砖合作机制进一步巩固和壮大。”保利诺说。

卢旺达基加利独立大学法学院院长让—达马瑟纳·卡迈利高度认同署名文章中关于“越来越多的国家希望叩开‘金砖之门’、参与金砖合作，充分展现金砖合作机制的强大生命力和影响力”论述，认为“凭借强大经济增长潜力和对多边主义的坚定承诺，金砖合作发展前景广阔”。卡迈利指出，中国始终强调平等的伙伴关系理念，在推动南南合作方面扮演着重要的角色，习近平主席非洲之行必将为构建更加平衡的全球秩序作出重要贡献。

津巴布韦中津交流中心主任鲁沙布瓦表示，期待中国继续发挥重要作用，推动金砖、非洲国家等发展中国家实现更强、更快的集体发展，为“全球南方”国家实现2030年可持续发展议程创造机遇。

读到习近平主席在署名文章中谈到的塞内加尔方久尼大桥等一大批中非合作项目的竣工移交，塞内加尔人卡迪·恩杜尔非常激动：“我们再也不用坐独木舟过河了！”从过去渡船过河至少一个小时，到现在只用几分钟，这座塞内加尔最长桥梁如今已成为连接塞南北方的主干道之一，也成为非洲广袤大地和山水之间互利共赢、友好合作的又一绚丽地标。作为项目员工，恩杜尔全程参加了项目建设，“方久尼大桥实实在在改变了我们的生活，非洲是中国推动高质量发展的受益者，希望非中友谊长存！”

习近平主席在文章中强调，面对百年变局，中非关系行得稳、中非合作搞得好，全球发展就有更多新动能，世界就有更多稳定性。尼日利亚阿布贾大学政治与国际关系学教授谢里夫·加利表示：“当前，多边主义已成为不可逆转的全球趋势，习近平主席多年来对中非友好的重视有目共睹，习近平主席十年前提出的真实亲诚对非政策理念一直是中非务实合作的指针。期待中非在各种双边和多边合作机制下，不断扩大经济贸易和国际事务方面合作，携手建设开放、包容的国际秩序。”

马达加斯加塔那那利佛大学法学教授让·埃里克·拉库图阿里苏瓦说：“更高水平非中合作可有效助力非洲国家寻找到符合自身条件和特质的现代化发展方向，对于非洲国家未来具有积极意义。”

《博茨瓦纳卫报》总编辑埃内斯特·莫洛伊认为，非中在和平解决国际冲突、维护发展中国家根本利益方面具有共同优势。习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议有力推动解决当今世界问题、维护全球持久安全，非洲国家愿同包括中国在内的“全球南方”国家携手，共同推动世界的发展与繁荣。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：王雅楠、常天童、谢琳）

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