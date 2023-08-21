(近观中国)再访“彩虹之国” 习近平南非行将启“金砖时间”

中新社北京8月21日电 题：再访“彩虹之国” 习近平南非行将启“金砖时间”

中新社记者 郭金超 黄钰钦

应南非总统拉马福萨邀请，中国国家主席习近平将于8月21日至24日出席在南非约翰内斯堡举行的金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。此访适逢中南建交25周年的特殊历史时刻，也是习近平时隔五年再次到访“彩虹之国”。

当地时间8月20日，南非约翰内斯堡大街上悬挂着金砖峰会条幅。金砖国家领导人第十五次会晤将于南非约翰内斯堡举行。中新社记者 盛佳鹏 摄

相知无远近，万里尚为邻。虽隔千山万水，但中国和南非友好交往源远流长。建交25年来，两国关系实现从伙伴关系到战略伙伴关系，再到全面战略伙伴关系的持续升级。有南非学者称，中国和南非关系已步入“黄金时代”。

尤其近年来，习近平与拉马福萨保持密切交往，在两国元首共同引领下，中南两国战略互信达到新高度，两国关系始终高位运行。“中国和南非都是重要的发展中大国，两国有着兄弟般的特殊友好关系。”今年6月9日，在同拉马福萨的通话中，习近平指出，今年是金砖“南非年”，两国关系面临重要发展机遇。中方愿同南非提升两国关系水平，构建高水平中南命运共同体。

据知，此访期间，习近平将同拉马福萨就双边关系以及共同关心的国际和地区问题交换意见，共商两国关系发展蓝图。有分析指出，此次两国通过元首外交引领，料将推动在贸易、投资、能源等领域合作进一步走深走实。南非作为第一个加入共建“一带一路”合作的非洲国家，在“一带一路”倡议提出十周年之际，两国发展战略对接也有望在此访中取得新进展。

中国和南非均为全球重要发展中大国，两国关系早已超越双边范畴，越来越具有全球性影响。在南非期间，一项特别安排或是最好体现——习近平将同拉马福萨共同主持中非领导人对话会，并邀请中非合作论坛非方共同主席、非盟轮值主席、非洲次区域组织代表等出席。

发展同非洲国家的团结合作始终是中国对外政策的重要基石，今年更是习近平提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观十周年的特殊节点。十年间，习近平四度踏上非洲大陆，不断延展的非洲脚步，促进“中国龙”与“非洲狮”共舞，为中非关系发展标注新的历史坐标。

中非从来都是命运共同体，中非合作不断走深走实，特别是经贸合作成为双方合作的新亮点。越来越多非洲国家的商品为中国消费者喜爱，来自中国的新能源汽车、流行服饰也融入非洲民众的日常生活。有媒体评论称，亮眼的中非合作“成绩单”既带动非洲振兴，也为国际对非合作创造了更有利条件。

以心相交者，成其久远。外界有理由期待，中方在此次对话会期间将同非方围绕“助力非洲一体化，共筑高水平中非命运共同体”的主题，就如何携手推进各自现代化事业，共同营造和平、公正、开放的发展环境展开深入交流。

此次南非之行中，习近平的另一项重要议程是在“黄金之城”约翰内斯堡出席金砖国家领导人第十五次会晤。此次会晤是三年多来金砖国家领导人会晤首次线下举办，也是金砖峰会时隔五年再次走进非洲。

“中国有句古话，志合者，不以山海为远。”2013年3月，习近平就任中国国家主席之后出席的首场国际峰会，就是在南非德班举行的金砖国家领导人第五次会晤。彼时金砖合作机制尚处于起步发展阶段，习近平在会晤中全面阐述中国立场，为金砖国家团结合作指引方向。

十年来，回溯习近平的“金砖足迹”，无论是主持或出席金砖国家领导人会晤，习近平多次在金砖合作进程中留下深刻的“中国印记”。

2017年9月，金砖机制发展面临承上启下的关键时刻。作为东道国领导人，习近平在厦门主持金砖国家领导人会晤时提出“金砖+”合作理念，同金砖伙伴勾画金砖合作愿景，共同开创金砖合作第二个“金色十年”。

“金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的‘小圈子’，而是守望相助的大家庭、合作共赢的好伙伴。”去年6月，习近平在金砖国家领导人第十四次会晤上指出，“新形势下，金砖国家更要敞开大门谋发展、张开怀抱促合作”。

如今，金砖合作的意义早已超出五国范畴，金砖合作的“朋友圈”不断扩大，不少国家提出希望加入金砖合作机制。因此，今年加强金砖合作与金砖机制“扩容”等议题尤其受到外界关注。

有外媒评论，金砖发展的势头越来越猛，加入金砖的“申请书”也越来越多。秉持全新合作理念的金砖机制正展现出强大吸引力，来自新兴市场国家和发展中国家的声音有望被更多人听见。

据了解，迄今已有23国正式申请加入金砖机制，东道国南非已邀请67位非洲国家及“全球南方”国家领导人出席“金砖—非洲”会议和“金砖+”对话会。“志合者，不以山海为远”，这一中国古语在此刻更显意味深远。

外界期待，此次金砖会晤将延续去年金砖“中国年”良好合作势头，越来越多国家将加入金砖“大家庭”。这一过程中，中方将如何为金砖合作注入新动力，推动金砖合作进入高质量发展新阶段，也受到国际社会高度关注。未来几天，跟随中国元首外交的脚步，人们将在中国与世界交往的新互动中看到答案。

(责编：胡永秋、袁勃)